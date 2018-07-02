Министерство обороны Грузии откликается на вопрос о тендерах

Министерство обороны Грузии отвечает на обвинения о победе в государственных закупках компаний Петра Девришадзе, который в 2010 году обвинялся в шпионаже в пользу России, и заявляет, что «у государственного ведомства нет информации о действиях участвующих в тендере компаний и их учредителей в прошлом».

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны. По сообщению министерства, «ООО «Маргио» участвует в тендерах, объявленных Министерством обороны с 2013 года». Кроме того, «действующее законодательство по закупкам не позволяет государственному ведомству налагать какие-либо ограничения на участвующую в конкурсе компанию, или поинтересоваться судимостью или прошлой жизнью/деятельностью в прошлом директора/учредителя компании».

Минобороны опровергло факт оснащения министерства со стороны ООО «Маргио» и разъяснило, что с момента назначения Левана Изория на должность министра до сегодняшнего дня, ведомство приобрело только одну видеокарту на сумму 3 200 лари 11 апреля 2016 г. По информации министерства, из-за отсутствия «допуска к государственной тайне», ООО «Маргио» также «не участвует в секретных закупках, объявленных министерством».

Министерство обороны сделало заявление также в отношении второй компании Петре Девришадзе — ООО «Глобал Трейд Груп» и отметило, что данная компания в ноябре 2017 года сделало только одну поставку министерству на сумму 14 981 лари (иглы медицинского назначения).

Заявление Министерства обороны последовало за журналистским расследованием студии «Монитори», в котором речь идет о том, что компании бизнесмена Петре Девришадзе и его семьи, ООО «Глобал Трейд Груп» и ООО «Маргио» в течение трех лет победили в госудасртвенных тендерах на сумму 4 100 000 лари.

Петре Девришадзе был задержан в рамках операции «Энвери» в 2010 году по обвинению в сотрудничестве с российским ГРУ. По сообщению студии «Монитори», он был единственным из 13 задержанных лиц во время спецоперации, который признал сотрудничество с российскими спецслужбами и обвинение до сегодняшнего дня не опровергал публично.

По информации студии «Монитори», компании Девришадзе поставили грузинской армии оборудование: рюкзаки, сумки для боеприпасов, форму для пилотов, палатки, детали для компьютеров, военные фонари, оборудование для радиационной разведки и т.д. Министерству внутренних дел поставили: видеорегистраторы, скутеры и катера; Службе государственной безопасности — ремни; Совету безопасности и управлению кризисами — дроны, видеокамеры и оборудование для спутниковой связи.

Согласно журналистскому расследованию студии «Монитори» наибольшее количество государственных заказов компании Девришадзе получили в период, когда должность министра обороны занимает Леван Изория. Кроме того, Министерство обороны оформляло с компанией Девришадзе контракт напрямую, без объявления тендера.

На этот вопрос откликнулся и сам Петре Девришадзе, который отметил, что его компании побеждают в государственных тендерах из-за низкой конкурентной цены, что вызывает раздражение конкурентов. Он обвинил студию «Монитори» в получении денег от его конкурентов. По его оценке, целью начатой кампании является попытка дискредитировать министра обороны и министерство.

Комментарии в связи с вопросом о тендерах сделали и представители политического спектра. Парламентская и непарламентская оппозиция говорит об ответственности правящей команды и требует явки силовых министров в Парламент.

В рамках операции «Энвери» в 2010 году были задержаны 13 человек, 4 из них граждане России и 9 граждан Грузии, включая Петре Девришадзе. После смены власти в стране в 2012 году, Грузинская мечта, в результате амнистии, освободила обвиненных в шпионаже лиц в статусе политических заключенных. В рамках операции «Энвери» в 2010 году13 человек, 4 из них граждане России и 9 граждан Грузии, включая Петре Девришадзе. После смены власти в стране в 2012 году, Грузинская мечта, в результате амнистии,обвиненных в шпионаже лиц в статусе политических заключенных.

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