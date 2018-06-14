Правящая команда на должность премьер-министра выдвинула кандидатуру Мамуки Бахтадзе

Правящая команда в качестве кандидата на должность премьер-министра выдвинула исполняющего обязанности министра финансов Мамуку Бахтадзе. После переговоров в офисе правящей Грузинской мечты, длившихся в течение 1,5 часа, лидер парламентского большинства правящей партии Арчил Талаквадзе заявил, что кандидатуру Мамуки Бахтадзе команда поддержала единогласно.

Мамука Бахтадзе поблагодарил политическую команду «Грузинской мечты» и ее руководителя за выраженное доверие. Это «действительно очень большая честь, но в то же время, очень большая ответственность», — заявил Бахтадзе. Он также перечислил те основные приоритеты, с которыми он предстанет в Парламенте:

Довести до конца исторический выбор грузинского народа, что подразумевает полноценную интеграцию Грузии в евро-атлантическое пространство;

Инновационные и фундаментальные реформы необходимы по всем направлениям;

Концепция малого правительства и эффективные правительственные ведомства;

Образование, инновации и молодежь.

«Именно мотивированная, образованная, полная предпринимательского энтузиазма, и что самое главное, уверенная в своих возможностях молодежь принесет тот результат, который называется причисление Грузии к странам с развитой экономикой и именно такая Грузия является единственным и безальтернативным предложением нашим абхазским и осетинским братьям, чтобы вернуться в единую семью», — заявил Мамука Бахтадзе.

По его словам, «человек был, есть и будет главной ценностью партии Грузинская мечта». «Я уверен, что Грузия станет сильной, единой страной европейского уклада», — добавил Бахтадзе.

Должность министра финансов Мамука Бахтадзе занимал с 13 ноября 2017 года. В 2013-2017 гг. он работал на должности генерального директора Железной дороги Грузии. В 2010-2012 гг. он был директором Международной энергетической корпорации, в 2007-2008 гг. был членом Наблюдательного совета сети гостиницы «Рчеули», в 2005-2006 гг Бахтадзе был менеджером проекта Железной дороги Грузии.

Должность премьер-министра стала вакантной после того, как вчера вечером ушел в отставку Георгий Квирикашвили.

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