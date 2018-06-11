У Парламента прошла акция в поддержку Зазы Саралидзе и Малхаза Мачаликашвили

У здания Парламента в Тбилиси в воскресенье прошла акция в поддержку Зазы Саралидзе, отца одного из двух подростков, убитых в декабре прошлого года на улице Хорава в Тбилиси, и Малхаза Мачаликашвили, отца Темирлана Мачаликашвили, который был ранен во время спецоперации правоохранителей по задержанию подозреваемых в пособничестве террористической деятельности также в декабре прошлого года в Панкисском ущелье, и который позже скончался в больнице.

Участники ралли начали собираться на проспекте Руставели к четырем часам дня. На акцию присутствовали, в основном, активисты основных оппозиционных партий. Вскоре к участникам акции обратились представители гражданского общества и озвучили свои требования. Они выдвинули требования фундаментальной реформы правоохранительной системы и своевременного и эффективного расследования различных дел, по которым следствие так и не было закончено. На акции также присутствовали лидеры оппозиционных политических партий, но они выходили к трибуне для выступлений. По их словам, они присоединились к акции в качестве обычных граждан.

К протестующим обратились также Заза Саралидзе и Малхаз Мачаликашвили. По их заявлению, тот срок, который они дали правительству для выполнения требований на встрече с премьер-министром, истек 10 июня, но их требования не удовлетворены. Они вновь озвучили свои требования на акции. Малхаз Мачаликашвили потребовал наказания всех виновных, в том числе, руководителя Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури, его бывшего заместителя Сосо Гогашвили и того сотрудника спецназа, который выстрелил в его сына Темирлана Мачаликашвили. А Заза Саралидзе потребовал отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и министра юстиции Теи Цулукиани. По его словам, кандидатура главного прокурора, должность которого стала вакантной вследствие начавшихся акций протеста, должен быть выбран неправительственным сектором.

Выступления на акции у Парламента продолжались в течение нескольких часов. Примерно к 9 часам вечера, по просьбе Зазы Саралидзе и Малхаза Мачаликашвили, участники акции переместили расположенные у здания Парламента палатки демонстрантов на проезжую часть проспекта Руставели. На протяжении всей ночи там находились Заза Саралидзе и Малхаз Мачаликашвили вместе с организаторами акции.

Сегодня утром, сотрудники МВД у здания Парламента задержали несколько лиц по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении требованиям полиции, в том числе, одного из организаторов акции Звиада Куправа. Сотрудники Патрульной полиции вернули палатки с проезжей части проспекта на территорий ближе к зданию Парламента. Движение на проспекте Руставели восстановлено.

Вчера Министерство внутренних дел Грузии официально представило обвинения Мерабу Морчадзе и Звиаду Субелиани, задержанным по делу об убийстве на улице Хорава. Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения для Звиада Субелиани избрал предварительное заключение.

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