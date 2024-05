Приняты поправки в Избирательный кодекс: партии могут назначать «делегатов», отменен 40-процентный порог в сакребуло

15 мая Парламент Грузии 81 голосом против одного принял поправки к Избирательному кодексу, позволяющие политическим партиям назначать своих депутатов «делегатами» избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, а также отменяющие 40 процентный порог для мажоритарных кандидатов в местные советы (сакребуло). Теперь закон должна подписать президент Саломе Зурабишвили.

Поправки были внесены членами правящей партии «Грузинская мечта» и подверглись критике со стороны оппозиции и местных организаций гражданского общества.

Первая часть поправок, которая позволяет партиям назначать своих депутатов «делегатами» в избирательных округах, была воспринята критиками как попытка правящей партии «Грузинская мечта» сохранить некоторые элементы мажоритарной системы. Между тем, предстоящие парламентские выборы станут первыми, которые пройдут по полностью пропорциональной системе.

Депутатов-мажоритариев традиционно рассматривают как местных феодалов и костяк правящей партии в регионах, обладающих де-факто полномочиями контролировать местный бюджет и помогать правящей партии сохранять власть.

Была также принята вторая часть поправок, которая отменяет 40-процентный барьер на местных выборах для кандидатов-мажоритариев в муниципальные советы (сакребуло), устанавливая тем самым, что в сакребуло будет избран кандидат, набравший наибольшее количество реальных голосов. Это также считается проблематичным. «Международная прозрачность – Грузия» отмечает, что поправка увеличивает риск потери голосов и упускает возможность сторонников оппозиционных партий поддержать единого кандидата от оппозиции во втором туре. Организация также указала на повышенный риск избрания человека, за которого проголосовало больше людей против, чем за.

