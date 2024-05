Председатель NED обратился к грузинам

Председатель и директор Национального фонда за демократию (NED) США Дэймон Уилсон записал видеообращение к грузинам, в котором также резко ответил на обвинения «Грузинской мечты» в том, что этот фонд поощряет революцию и радикализм в Грузии.

Предлагаем перевод текста обращения (перевод Civil.ge):

За последние недели мы много раз появлялись в хронике грузинских новостей. Вы прекрасно знаете, и мы тоже, дело не только в нашем фонде. То, что происходит на текущей неделе, убеждает нас, что дело в вас. Это касается тех грузин, которые любят свою страну и знают, что Грузия – часть Европы. После нескольких дней жестокого сведения счетов с мирными демонстрантами я хотел бы обратиться к вам напрямую и сказать спасибо.

Мы поддерживаем вас. Мы гордимся вами. Тем, что столько грузин выступило против рассмотрения вдохновленного примером России закона об агентах иностранных государств в вашем Парламенте. На этой неделе, когда происходили эти события (в Тбилиси), делегация Парламента Грузии находилась с визитом в Вашингтоне. Делегация начала разговор с NED с заявления о том, что стратегическому партнерству США и Грузии нужно воплотить в жизнь. Мы не могли поверить своим ушам.

Потому что всего несколькими минутами ранее мы слушали шокирующее обращение Бидзины Иванишвили к грузинскому народу, обращение, в котором он демонизировал и дегуманизировал грузинских патриотов, тех грузин, которые пытаются помочь своей стране, обращение, в котором он угрожал насилием в отношении политических оппонентов, атаковал ближайших друзей и союзников Грузии. Ни то, чтобы воплотить в жизнь американо-грузинское партнерство, а будто правительство полно решимости оторвать от костей плоть в наших отношениях.

В то время как правительство пытается разорвать цепи дружбы с союзниками, оно все более нагло выступает против вас, своего народа. Мы наблюдали, как спецназ и полиция безжалостно избивают граждан, арестовывают их, применят насилие над мирными демонстрантами. Это трудные дни для Грузии. Прежде всего, для тех грузин, которые верят в демократическую, европейскую Грузию.

Это трудные дни для нас, друзей Грузии, которые в последние годы так много заботились об укреплении отношений между нами и грузинским народом.

Мы с радостью работали для помощи вам и поддержали вас, потому что видели ваше удивительное стремление к установлению демократии в самом сложном регионе, ваше желание прочно связать судьбу своего государства с Западом, мы слышали ваши сильные и гордые заявления о том, что вы заслужили место в Евросоюзе и НАТО. Ваша энергия, ваша активность и ваша сила вдохновили нас, многих американцев, в том числе и меня.

Несмотря на братское чувство, связывающее нас с вами, в прошлом мы плохо с вами поступили. 2008 год остается черным пятном для многих из нас, в том числе и для меня. Но признание наших прошлых ошибок только усиливает нашу поддержку будущего Грузии. Это усиливает нашу поддержку грузин, суверенного, демократического, европейского будущего страны, вашего желания определять свое собственное будущее. И, как мы сказали делегации на этой неделе, мы никуда не собираемся уходить.

Наша поддержка носит долгосрочный характер, потому что вы смотрите в будущее. Как заявили сенаторы Шахин и Риш, а также двенадцать других сенаторов в письме, написанном на прошлой неделе, Бидзина и все, кто примет закон российского образца, должны ожидать конкретных результатов. Мы говорим всем, кто обещает противостоять воле грузинского народа в его стремлении к свободе и демократии: мы не привыкли отступать в исторические моменты. Напротив, мы трудимся с двойным усердием. И сейчас настал такой момент.

Тектонические линии истории установлены. Жестокое и неоправданное нападение России на Украину открыло двери ЕС для Украины, Молдовы и Грузии, и теперь ЕС готов принять народы Восточной Европы и Южного Кавказа, которые стремятся присоединиться к сообществу демократических наций. Выборы могут ускорить темпы продвижения Грузии в Европу, а могут и отбросить ее на десятилетия назад. Сейчас тот момент, когда Грузия может сделать выбор: либо пустить якорь в свободный мир, либо нет.

Когда мы видим, как десятки тысяч из вас выходят на улицы с чувством мирного и свободного протеста, мы вспоминаем наш оптимизм, наша вера в Грузию укрепляется. Мы помним, почему мы полюбили Грузию. Образ истинного духа Грузии – не дубинка полиции, а свадьба одной пары, пришедшей на протест. Не полоумное выступление одного человека, а демонстрация национального единства на Руставели. Не водомет, направленный против народа, а мужество людей, вышедших с европейскими флагами, которые, несмотря на струю водомета, громогласно защищают свободу, и голос которых никто не может заглушить.

Пока многие из вас защищают свои права, свое будущее, мы хотим вам сказать следующее: мы видим вас, мы понимаем и поддерживаем вас. Наша поддержка будет непоколебимой. Мы с вами несмотря ни на что. Вы находитесь на правильной стороне истории.

Удачи вам и береги себя! Спасибо.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)