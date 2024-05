Интервью президента «France 24»: Четкость посланий – это то, что нам нужно

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 1 мая дала интервью телеканалу «France 24», в котором обсудила развитие событий вокруг законопроекта об «иностранных агентах», заявку Грузии в Евросоюз, антизападную риторику властей страны и другие вопросы.

Когда президента попросили высказать свою позицию по спорному законопроекту, она заявила: «думаю, что мы выходим за рамки спорного закона». По ее словам, это «копия» российского закона, который был принят во времена президента Путина и который использовался в последние годы для «подавления гражданского общества, неправительственных организаций». Президент Зурабишвили назвала повторное инициирование законопроекта «провокацией» против гражданского общества. Она подчеркнула, что законопроект воспринимается населением Грузии и гражданскими организациями как «попытка реального подавления критических голосов».

Однако, по словам президента, наибольшую озабоченность сегодня вызывает не российский закон, а российское правительство, поскольку «заявления, которые мы услышали два дня назад от почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» господина Иванишвили, были объявлением войны нашим партнерам, США и ЕС».

Она напомнила, что представители «Грузинской мечты» называют США и Евросоюз партией глобальной войны, «называют всех агентами, меня называют агентом глобальной партии войны, а также называют организации гражданского общества и все партии в Грузии агентами «революции и диверсии, так же как и находящуюся на улице молодежь». Президент подчеркнула, что «это те термины», которые президент Путин использует против собственного гражданского общества.

На вопрос, что произойдет, если законопроект будет принят в третьем чтении и возможно ли усиление насилия и находится ли Грузия на грани нестабильности, Саломе Зурабишвили ответила, что так не думает. По ее словам, молодые люди, которые выходят на улицы «защищать свое европейское будущее», «очень хорошо понимают, что страна, две территории которой оккупированы Россией, не может допустить нестабильности». Она подчеркнула, что демонстранты «проводят очень мирную акцию протеста» и что «провокация исходит от полиции и спецназа». По ее словам, она уверена, что они проявят сдержанность, «потому что путь к выборам долгий».

Президент заявила, что выборы знаменуют конец действия «этого российского закона» и «многих других законов», принятых в последние месяцы.

Президент Зурабишвили отметила, что цель очень ясна: «оставаться в соответствие с европейским будущим Грузии, что также записано в Конституции Грузии, что европейская интеграция является обязанностью всех институтов Грузии, чтобы они работали в этом направлении». «И это то, что население Грузии очень хорошо понимает и собирается очень хорошо это защищать», – добавила она.

На вопрос, считает ли она, что Россия в таком состоянии, чтобы как-то использовать проблему оккупированных территорий Грузии, Саломе Зурабишвили ответила, что «Россия видит, что европейский путь Грузии – это нечто очень реальное», и что Армения «идет тем же путем», и что Азербайджан «склоняется к партнерству с Турцией», и, таким образом, «Кавказ и Черное море выходят из-под влияния России». Саломе Зурабишвили заявила, что, по ее мнению, «это есть попытка России» использовать Грузинскую мечту и «ее почетного председателя» (Бидзину Иванишвили), потому что европейское будущее Грузии стало вполне реальным.

Она подчеркнула, что это неприемлемо для страны с более чем двухвековым опытом воздействия российского империализма.

На вопрос, пытается ли «Грузинская мечта» подтолкнуть страну к Москве, президент ответила, что действительно есть знаки вопроса о том, почему «Грузинская мечта» не предпринимает более четких мер по интеграции в ЕС и почему она не выполняет рекомендации Еврокомиссии. Однако она отметила, что выступление Бидзины Иванишвили два дня назад было «антизападной, антиевропейской декларацией». Это неприемлемо для грузинского народа, – добавила она.

На вопрос, чем ЕС может помочь, Саломе Зурабишвили ответила, что ожидает «очень четкого внимания» со стороны ЕС. По ее словам, хотя в мире существует множество глобальных кризисов и Грузия вовсе не находится в центре внимания, как страна-кандидат в члены ЕС, которая находится на грани начала переговоров о вступлении, «нам нужна ясность со стороны ЕС, что они понимают, что население хочет ЕС», и что «сегодня правящие силы не делают всего, что для этого необходимо».

«Четкость посланий – это то, что нам нужно», – сказала Саломе Зурабишвили, – «Все остальное должны сделать мы».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)