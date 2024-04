Выступление Иванишвили на митинге 29 апреля оценивают политики

Основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили обратился к сторонникам, привезенным из регионов в Тбилиси правящей партией специально для митинга. Иванишвили публично взял на себя ответственность за политику партии, которая противоречит рекомендациям США и Евросоюза. В частности, он взял на себя ответственность за законодательство об «иностранных агента» и анти-ЛГБТ-законодательство. В своей обширной речи он повторил теорию заговора, которая представляет «глобальную партию войны» как силу, разрушающую идентичность и суверенитет Грузии, и анонсировал репрессии против оппонентов, «коллективного Национального движения», которые последуют за победой правящей партии на выборах в октябре 2024 года.

«Civil Georgia» предлагает реакцию правящей команды и оппозиции на заявления Бидзины Иванишвили.

Правящая команда

Ираклий Кобахидзе, премьер-министр: «Это был очень эмоциональный день… Хотя формат массового собрания не позволяет вести углубленный разговор, я думаю, что мы представили грузинскому обществу наши послания довольно углубленно. Наш главный посыл заключается в том, что Грузия должна быть независимым, суверенным государством, а суверенитет и независимость являются необходимым условием выполнения всех внешне и внутриполитических задач и целей. Когда нам говорят, что мы должны отказаться от своей независимости в обмен на что-то, это означает, что это своего рода самоцель, не достичь тех внутренних и внешнеполитических целей, которые вы перед собой поставили».

Арчил Талаквадзе, «Грузинская мечта»: «Вчера 200 тысяч наших сограждан собрались здесь, на Руставели, и таким образом выразили свою твердую позицию в поддержку мира, независимости, национальных ценностей и защиты суверенитета, европейского будущего Грузии. В очередной раз была подтверждена высокая легитимность властей… Вчера действительно пришло много людей. Спасибо нашему обществу, спасибо каждому из наших сторонников – без вас было бы невозможно защитить интересы страны, сохранить мир и добиться существенного прогресса на пути европейской интеграции в этот трудный период».

Давид Матикашвили, «Грузинская мечта»: «Да, вчера здесь, в столице Грузии, перед законодательным органом, более 200 тысяч женщин и мужчин, мирян и церковников стояли и решительно поддержали и сказали «да» суверенитету страны, территориальной целостности страны, возвращению наших абхазских и осетинских братьев. Да европейской интеграции нашей страны, да прозрачности, открытости, гласности, истинной демократии, достойному европейскому развитию страны».

Оппозиция

Ана Цитлидзе, «Единое национальное движение»: «В антигосударственном, антинациональном, антиконституционном заявлении, сделанном вчера российским олигархом, четко и открыто говорилось, что его целью никогда не было европейское будущее Грузии, забота о благополучии граждан Грузии. Он открыто заявил, что пришел в 2012 году с единственным поручением, и это поручение – лишить Грузию европейского будущего. Вчера мы видели испуганного олигарха».

Ника Гварамия, партия «Ахали»: «Мы расцениваем это заявление как государственный переворот и радикальную попытку (смены) линии исторического развития Грузии. Бидзина Иванишвили прекратил двойную игру. С одной стороны, якобы заботу о евроинтеграции, а на самом деле – политику подрыва линии европейской интеграции, на которую он встал на самом деле в абсолютно открыто и прямолинейно… Надо сказать честно, в обмен на захват власти, Бидзина Иванишвили предлагает нам остаться наедине и лицом к лицу с Россией, конец нашей государственности… После вчерашнего выступления, после выступления, наполненным презрения и вражды, призывающего к репрессиям, выступления, анонсирующего изоляционизм, стало ясно, что вопрос уже не касается только российского закона, более того, вопрос уже не касается и европейской интеграции – вопрос касается совершенно радикального изменения исторического курса и развития Грузии».

Мамука Хазарадзе, «Лело за Грузию»: «Бидзина Иванишвили сегодня открыто признался, что он служит России, а для его партии Евросоюз является «партией глобальной войны». Этим он повторил «рашистский» нарратив Путина. Главный посыл Бидзины Иванишвили сегодня был – нет развитию, нет будущему, нет Европе – да России и его личной путинизации. Бидзина, твоя российская мечта никогда не сбудется в Грузии. Не дадим увезти Грузию с собой в Россию».

Зураб Джапаридзе, «Гирчи – больше свободы»: «(Иванишвили) обвинил во всех прошлых проблемах Запад. Даже сегодня он поставил Запад главной угрозой, он угрожал Западу – не путайте с Грузией Шеварднадзе или Украиной Януковича, никакой справедливости или каких-либо других реформ, он объявил о репрессиях после выборов, а в конце кинул идиотам очередную мечту в виде вступления в Евросоюз».

Эка Беселия, «За справедливость»: «Упрямство и противостояние собственным гражданам – это слабость, а не сила. Это грубость, разделение собственных граждан, мобилизация людей, которая требует задействования всего административного ресурса, это крайний провал власти… Когда заранее говоришь, что я сделал это потому – чтобы измотать вас, утомить перед выборами, и победу будет за мной, это демонстрация крайнего страха».

Георгий Вашадзе, «Стратегия Агмашенебели»: «Что касается Бидзины Иванишвили, то это несостоявшийся диктатор, который всю свою речь снова и снова уделял угрозам… Иванишвили вчера угрожал абсолютно всем, изменился внешний курс, он сказал нет Евросоюзу, да – Бидзине. Его внешний и внутренний курс – Бидзина Иванишвили, и он говорит, что эта страна должна хвалить и превозносить только этого человека, совершенно оторванного от реальности и очень слабого… Вчера Иванишвили заявил, что США, ЕС, все наши враги, я единственный человек, который знает, что нужно делать в этой стране. На его условиях страна не только не войдет в Евросоюз, но наши западные партнеры четко говорят, что мы потеряем то, что приобрели».

Роман Гоциридзе, «Еврооптимисты»: «Вчерашнее собрание и антигрузинские, антизападные, пророссийские заявления Бидзины Иванишвили… проливают свет не только на «Силу народа», но Бидзина Иванишвили своими вчерашними заявлениями превзошел Лукашенко и Лаврова. Мы увидели идеологию карикатурного фашизма. Он провозгласил доктрину «Грузинской мечты», которая означает отрыв страны от западной орбиты и установление в Грузии авторитарного режима при поддержке России и за ее спиной для сохранения власти».

Гигла Лемонджава, «Дроа»: «Кремль говорил с нами устами Иванишвили, это было открытое, российское заявление, цель которого – изолировать Грузию на международном уровне, оставить Грузию один на один с Россией, и мы это прекрасно знаем, чем закончится такой сценарий… Международная геополитическая обстановка не даст Иванишвили возможности вывести Грузию из европейской, евроатлантической интеграции и оставить ее наедине с Россией».

Акакий Бобохидзе, «Европейская Грузия»: «Бидзина Иванишвили еще раз подтвердил, почему они намерены принять этот закон. Он прямо назвал неправительственные организации агентами зарубежных стран, врагами, а злейшими врагами считает наших партнеров. Именно поэтому осенью Бидзина Иванишвили должен закончиться. В противном случае мы получим российскую Грузию вместо российского закона».

