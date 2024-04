«Грузинская мечта» уже больше года называет инициированный ею законопроект об «иностранных агентах» «американским законом», в то время как оппоненты закона называют его «российским законом». Однако, несмотря на чрезмерную риторику по этому вопросу, общественности предоставляется очень мало фактического или правового анализа, который бы показывал реальную картину на фоне этих взаимных обвинений.

Даже поверхностное исследование показывает, что грузинское законодательство принципиально отличается от американского, оно ближе к российскому и, по крайней мере, в одном важном аспекте, даже строже российского законодательства.

Тед Джонас — юрист и активист по защите окружающей среды. Он имеет двойное гражданство США и Грузии и проживает в Грузии почти 30 лет. Он был членом команды, открывшей в 1994 году офис Национально-демократического института международных отношений в Тбилиси.

Кто твой враг?

Одним из фундаментальных отличий между Законом США о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA) и инициированным в Грузии законопроектом об иностранных агентах является исторический контекст, в котором возникли эти два закона, а также то, против кого они были направлены. Конгресс США принял FARA в 1938 году, и его основной мишенью были лоббистские и консалтинговые компании, действовавшие от имени нацистских властей Германии. Принятие закона было также вызвано опасениями по поводу советских коммунистических агентов. Конечно, к 1938 году, при Франклине Рузвельте, США прекрасно понимали, что нацистская Германия представляла для страны непосредственную угрозу с военной точки зрения и с точки зрения безопасности.

Напротив, сторонники грузинского закона об «иностранных агентах» – лидеры «Грузинской мечты» – источником иностранных агентов в Грузии назвали американское и европейское финансирование, которое направлено на грузинские неправительственные организации. Политики «Грузинской мечты» постоянно говорят о «втором фронте» и финансировании «революции» из США и Евросоюза. Одним словом, «Грузинская мечта» поставила США и Евросоюз в ту же категорию, в которую США поместили нацистскую Германию в 1938 году. И это происходит на фоне того, как США и ЕС вот уже около 30 лет предоставляют Грузии помощь в миллиарды долларов и евро, и когда «Грузинская мечта» заявляет, что желает вступления в ЕС, а США называет партнером. На самом деле, этим законом (как и своей повседневной риторикой) «Грузинская мечта» рассматривает США и ЕС как враждебные силы. Поддерживая закон об «иностранных агентах», «Грузинская мечта» ни разу не упоминает Россию – страну, которую подавляющее большинство грузин считает главным врагом Грузии и которая пытается повлиять на грузинскую политику и разрушить грузинскую демократию.

Происхождение FARA, как антинацистского и антибольшевистского закона – это не просто история. Министерство юстиции США преследовало по закону FARA только тех лиц и организации, которые были связаны с отмыванием денег, мошенничеством, уклонением от санкций, незаконными пожертвованиями в избирательные кампании, подкупами, терроризмом и враждебными иностранными державами. Напротив, «Грузинская мечта» атаковала грузинские неправительственные организации, которые работают легально и получают финансирование от США и стран-членов ЕС для осуществления различной деятельности на благо населения в сфере здравоохранения, социального обеспечения, гражданских прав, образования и других сферах. Ни одна из организаций, финансируемых США или ЕС, против которых выступает «Грузинская мечта», не ассоциируются с нарушениями закона. Что касается отдельных лиц и организаций, которых Министерство юстиции США преследует по закону FARA, все они были обличены в серьезных уголовных преступлениях.

Кто такой иностранный агент?

Наиболее фундаментальное и важное правовое различие между FARA и законом Грузии об «иностранных агентах» заключается в том, как они определяют «иностранного агента». Согласно грузинскому законопроекту, иностранным агентом является любое некоммерческое юридическое лицо, источником более 20% общего дохода которого, полученного в течение календарного года, является «иностранная сила». «Иностранными силами» считают не только правительства, но также компании, фонды и физические лица. С другой стороны, американское законодательство определяет иностранного агента как любое лицо (юридическое или физическое), которое находится под контролем, действует по указанию или в интересах иностранной сила. Одним словом, это элементы агента, то есть представителя, иностранной сила. Здесь финансирование является лишь одним из показателей отношений между принципалом (лицом, от имени которого действует агент, представитель – ред.) и агентом, хотя оно не является ни решающим, ни эксклюзивным, тогда как по грузинскому законодательству финансирование является одновременно решающим и исключительным.

Грузинский закон не требует, чтобы внутренний получатель гранта контролировался иностранной силой или действовал по указанию или от имени иностранной силы, тогда как американское законодательство предусматривает все эти элементы. Грузинский законопроект просто требует, чтобы грузинская некоммерческая организация, получающая средства от иностранной силы, считалась иностранным агентом.

Это означает, что грузинское законодательство имеет гораздо более широкий охват, чем американское. Любой, кто имеет хоть какое-то представление о том, как работают международные доноры и местные НПО (а многие должностные лица «Грузинской мечты» знают это очень хорошо, поскольку в прошлом работали в финансируемых Западом проектах и ​​НПО), знают, что международные доноры не дают указания грантополучателям по принципу «принципал-агент». Они требуют доказательств соблюдения условий гранта, но не диктуют грантополучателю, как действовать, как это делает принципал в отношении агента.

Американский закон не допускает, что организация или лицо, получающее финансирование от иностранной силы, является иностранным агентом. Грузинский закон подразумевает, что получения иностранного финансирования достаточно для того, чтобы организацию объявили иностранным агентом. Это крайне важное отличие. Грузинским организациям, которые действуют только и только в интересах Грузии и на благо населения страны, будет приклеен ярлык иностранного агента. В Америке отдельных лиц и организации, которые получают иностранное финансирование и осуществляют деятельность, приносящую пользу американцам, не называют «иностранными агентами». Они являются иностранными агентами только в том случае, если действуют по конкретным инструкциям иностранного принципала.

В то же время, в отличие от грузинского закона, американский закон различает разнообразные типы иностранных принципалов. Согласно FARA, зарегистрироваться должно только лицо, действующее от имени иностранного правительства или политической партии. В соответствии с FARA, лицо, действующее от имени иностранной компании или организации, освобождается от регистрации, если оно регистрируется в соответствии с менее тяжким Законом о раскрытии информации «о лоббистской деятельности» (Lobbying Disclosure Act) (ваш скромный корреспондент зарегистрирован в США в соответствии именно с этим законом для лоббирования от имени грузинской компании). Таким образом, американский закон проводит различие между агентом, действующим от имени иностранного правительства, и агентом, действующим от имени частного или некоммерческого интереса. Грузинский закон не содержит такого различия.

Кто не является иностранным агентом?

Согласно FARA, иностранными агентами не считаются следующие лица и организации:

Организации гуманитарной помощи

Лица и организации, осуществляющие следующую деятельность: религиозную образовательную академическую научную в искусстве



средства массовой информации, принадлежащие иностранным владельцам, политика которых не управляется иностранным государством

союзники США

адвокаты, представляющие интересы клиентов в судебных разбирательствах

Законодательство Грузии не освобождает от ответственности ни одно такое лицо или деятельность. Соответственно, согласно законодательству Грузии, в отличие от США, «иностранными агентами» считаются:

Грузинские организации, получающие финансирование от союзников Грузии, таких как США, Евросоюз, Япония и многих других дружественных стран;

Организации гуманитарной помощи, которые оказывают помощь 650 000 грузинам, живущим за чертой бедности в стране;

Грузинские научные, академические организации и организации из сферы искусства, получающие иностранное финансирование. Также грузинские религиозные организации, получающие иностранное финансирование;

СМИ, получающие иностранное финансирование, даже если их политика не управляется иностранным государством;

Непредпринимательские организации с иностранным финансированием, представляющие интересы клиентов в судебных и административных разбирательствах в Грузии.

Несмотря на то, что многие из нас называют грузинский закон «российским законом», следует отметить, что российский закон (как и американский) не распространяется на религиозные организации. Это показывает, что власти России более терпимы в вопросе религиозной свободы, чем власти Грузии. Явно целенаправленное решение грузинского закона, в отличие от законов США и России, не исключать религиозные организации, поднимает серьезные вопросы о мотивах этой конкретной законодательной инициативы: против каких религий и религиозных организаций будет применяться грузинский закон об иностранных агентах?

Друзья и враги: размытая линия

Если целью принятия Соединенными Штатами закона о регистрации иностранных агентов был контроль над деятельностью врагов Америки, законопроект об иностранных агентах, предложенный властями Грузии, направлен против друзей страны. США и ЕС, которых власти «Грузинской мечты» ежедневно обвиняет в попытке свержения властей Грузии и «открытия второго фронта», заявляют о своей поддержке территориальной целостности Грузии на каждом форуме и при каждой возможности.

Россия, которую «Грузинская мечта» никогда не упоминает как агента иностранного влияния, оккупировала 20% территории Грузии и убила тысячи граждан и солдат. С 1992 года США выделили Грузии помощь в размере 4,5 миллиардов долларов, из которых 1 миллиард долларов Грузия получила в качестве чрезвычайной помощи после российского вторжения в 2008 году. Россия уже дважды в истории лишила независимости Грузию, совсем недавно оккупировала ее территорию, а за последние 30 лет не делала ничего, кроме войны и угроз стране. Как подтверждают спецслужбы всего мира, Россия проводит хорошо продуманные тайные операции, чтобы в зарубежных странах, и в первую очередь в Грузии, повлиять на политику.

Поэтому грузинская общественность должна осознавать, что представляет собой закон об иностранных агентах: нападки на западных союзников страны и подарок Российской Федерации, с которой все больше совпадений во внешней политике страны.

