Как мы победили российский закон?

То есть вкратце о том, как мы стали первой страной, где народ победил подобный закон.

Все началось с того, что в начале марта 2022 года, после протестов, выраженных на улицах гражданами Грузии, против продекларированного самими же желания власти были вынуждены подать заявку на вступление в Евросоюз вслед за Украиной и Молдовой. Заявку то подали, но всячески пытались помешать тому, чтобы Грузия получила статус кандидата.

Гиорги Мшвениерадзе – председатель гражданского движения «Стражи демократии»

Как показало наше наблюдение, этой цели служила риторика премьер-министра и других лиц, занимающих высокие политические должности. Еще до принятия решения по ложному обвинению был задержан директор критически настроенного СМИ Ника Гварамия, который справедливо считался политзаключенным.

В июне 2022 года власти Грузии получили масштабную акцию протеста на улицах Тбилиси против антизападной политики, и это тогда, когда власти считали, что достаточно ослабили оппозицию, чтобы она не могла возглавить уличные протесты.

Во главе следующей волны протестов, начавшейся в июне, оказались уже не политические лидеры, а грузинские неправительственные организации, что создало новую головоломку для властей.

С сентября 2022 года власти начали усиленную дезинформационную кампанию против грузинских НПО, которая, по сути, повторяла дух и методы аналогичной кампании, начатой ​​в России в 2011 году.

Кампания включала в себя вербальные нападки со стороны властных политиков, дезинформационные сюжеты, подготовленные пропагандистскими СМИ, а также кампанию в социальных сетях.

Ее целью было усиление негативного отношения к грузинским неправительственным организациям в обществе и их дискредитация. Еще в сентябре распространялась информация, что в парламенте большинство готовило законодательную инициативу, целью которой было ограничение деятельности грузинских неправительственных организаций.

В феврале 2023 года власти посчитали, что общество уже достаточно подготовлено для регистрации в Парламенте законопроекта, который обеспечил бы решение выдуманной ими же проблемы – прозрачности неправительственных организаций. Здесь же следует отметить, что власти и до того и сегодня имели и имеют полный доступ к финансам, получаемым неправительственными организациями, и которыми они распоряжаются, и проблемы прозрачности не существует.

Инициируя законопроект, власти рассчитывали, что дискуссия могла быть сосредоточена на постатейном обсуждении законопроекта, а не на его целях. Говоря о законопроекте, представители властей повторяли ровно те же аргументы, которые приводил Путин при принятии подобного закона в России.

Например, г-н Ираклий Кобахидзе доказывал, что обращение упоминание грузинских неправительственных организаций в качестве агентов никоим образом не вредит их репутации, ведь агентом называют также и страхового агента?! Точно такую ​​же логику предлагал и Путин.

На этом фоне мы, часть неправительственных организаций, решили собраться и безотлагательно принять меры против объявленного закона, который представлял угрозу не только грузинским неправительственным организациям, но и всему демократическому обществу и процессу евроинтеграции страны.

На этой первой встрече присутствовали представители 24 организаций. Именно их усилиями была сформирована инициативная группа, которая должна была работать против этого закона.

Этой же группой были созданы подгруппы, которые в условиях единой стратегии, но автономно должны были работать для достижения общей цели. Подгруппы охватывали направления отношений с другими неправительственными организациями, отношений с международными организациями, планирования и реализации активностей, коммуникации со СМИ, юридической помощи и стратегических коммуникаций. Для каждой подгруппы были определены свои задачи и у них были координаторы, которые постоянно обменивались информацией с координаторами других подгрупп.

Анализ представленного законопроекта показал, что мы имели дело с законопроектом, содержание и цели которого были схожи с российским законом, который в качестве угрозы объявлял ЕС и США. Этот законопроект по своей сути был направлен против Запада.

К этому времени мы уже были хорошо знакомы с опытом других стран с подобными законами.

Мы также знали, что не было прецедента, когда властям пришлось бы отказаться от принятия подобного закона в результате общественных протестов. Поэтому мы точно знали, чего не следует делать, но не знали точно, что нужно было делать.

После нескольких дней работы мы завершили полный анализ текущей ситуации, тщательно изучили, в чем заключался основной нарратив властей, какие отношения они пытались сформировать в обществе и какое поведение они хотело вызвать у людей.

В отличие от прошлого, мы решили действовать по-другому – не отвечать на обвинения со стороны властей и не оправдываться из-за сфабрикованной лжи, а показать обществу, почему власти это делают. Мы разработали стратегию и план и приступили к их реализации.

В организации протеста участвовали многие независимые игроки, и я не хочу принижать чью-либо роль. Однако здесь я выделю несколько вопросов, которые сыграли важную роль в успехе грузинского народа против «российского закона»:

Нам удалось мобилизовать гражданское общество вокруг этого вопроса. Мы создали общую группу в социальной сети, к которой присоединились более 2000 человек со всей Грузии (представители различных неправительственных организаций). Здесь мы постоянно обменивались информацией о текущих процессах и планируемых мероприятиях;

С первых же дней мы избегали попыток упростить важность вопроса – мы объясняли нашим друзьям и коллегам серьезность проблемы и то, что когда активисты в России пытались перенести вопрос в плоскость юмора, какие они получили последствия. Тем самым мы сдержали искушение наших коллег украсить свои профили в Facebook фотографиями Джеймса Бонда и невольно помочь властям в распространении их посыла;

Мы не развертывали дискуссии по вопросу прозрачности, мы не сделали то, что хотела власть. Мы стремились доходчиво разъяснить общественности истинное содержание и цели закона. Нам нужно было сделать это лаконично и понятно, и мы это сделали – это был «российский закон, который грозил нам лишиться Евросоюза»;

Мы должны были объяснять серьезность ситуации дипломатам и международным организациям таким образом, чтоб мы не обращались к ним за советом. Мы встретились с послами дружественных государств и сказали им – мы знаем, как действовать, мы не спрашиваем вашего совета, но вы можете нам помочь. Прежде всего, эта помощь проявляется в том, чтобы не скрывать правду, не приукрашивать ситуацию. Назовите все своим именем. И они сделали это;

Мы поговорили с критически настроенными СМИ, политиками, активистами, региональными организациями, студентами, профессорами и т. д. Мы объясняли им цели и стратегию закона, как ему противостоять, и попросили их о помощи. И им удалось сделать это прекрасно;

Нам предстояло показать публике не только словом, но и визуально, то, что мы видели. И мы сделали это, создав и распространив множество маленьких видео, множеством небольших акций и мероприятий, многими визуальными материалами. В какой-то момент мы поняли, что другие делают и это без нас. Когда стратегия была ясна партнерам, они уже сами понимали, что нужно было делать;

Мы ежедневно отслеживали и анализировали ситуацию. Исходя из этого, мы работали по тем направлениям, где это было наиболее необходимо;

Мы старались не быть радикальными. Всегда оставляли власти пути для отступления. Мы правильно оценивали, на каком этапе находились и какую тактику можно было использовать, а какую – нет. Нас объединяла угроза – российский закон, и мы не выносили на повестку дня другие вопросы, которые могли бы расколоть общество. Мы действовали согласно плану, который периодически обновляли. Мы делали все возможное, чтобы сопротивление было ненасильственным.

Мы считали, что сможем вынудить власть провалить закон в третьем чтении в июне, но власти оказались слабее, чем мы думали. Все ускорилось. Справедливый протест грузинского народа показал больше силы, чем власти могли себе это представить.

И грузинский народ победил. Не скажу, что власть потерпела поражение, потому что, возможно, сегодня у приближенных к власти в глазах пелена, но когда они потеряют власть, годы спустя, они будут вспоминать инициирование этого закона как одно из самых глупых действий и будут благодарны грузинскому народу, который не позволил им принять «российский закон».

Статьи, опубликованные в рубрике «Мнения», являются авторскими, и высказанные в них мнения могут не отражать позицию редакции. (Перевод с грузинского языка на руссий Civil.ge)

