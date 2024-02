Российские пограничники ужесточают контроль на абхазском участке российско-грузинской границы

Несколько абхазских политиков, общественных деятелей и журналистов недавно распространили информацию, что во время пересечения границы на КПП «Псоу» на абхазском участке российско-грузинской границы пограничники ФСБ России задерживают их проводят длительные опросы.

Местные СМИ сообщают, что российские пограничники называют такие опросы «дружескими беседами». Желающих пересечь границу спрашивают, есть ли у них антироссийские настроения и интересует их мнение о событиях в Абхазии, в частности о передаче России в аренду на 49 лет госдачи в Бичвинта (Пицунда). Их также спрашивают, что они думают о неправительственных организациях, а также лидере оккупированного региона Аслане Бжания и главном дипломате Инале Ардзинба. Распространяются слухи, что пограничники получили специальные «черные списки» лиц, подлежащих проверке.

Эта история вызвала большой резонанс, особенно после задержания абхазских журналистов, в том числе Инала Хашига, настроенного критически к власти. Он писал, что является одним из абхазов, «которых их правители (я в том абсолютно не сомневаюсь) просто слили спецслужбам хоть и дружественного, но иностранного государства, и теперь нас каждый раз будут минимум задерживать на небольшой отрезок времени».

Пресс-служба «уполномоченной по правам человека в Абхазии» Анас Кишмария 30 января сообщила, что в ее офис анонимно обратились несколько человек и попросили оценить информацию о задержаниях.

Местные СМИ также сообщают, что жителям Абхазии, у которых нет российских паспортов и которые могут путешествовать только по местным абхазским документам, отказывают во въезде в Россию. Пограничники ссылаются на выдержку из российского закона о передвижении российских граждан с двойным гражданством, согласно которой российские власти рассматривают их как российских граждан, а это означает, что жители Абхазии с двойным гражданством должны использовать при пересечении границы с Россией только российские паспорта. Абхазские Телеграм-каналы сообщают, что с 1 марта 2024 года лица с двойным гражданством смогут пересекать границу только с российскими паспортами. А лица без российского гражданства смогут путешествовать по «абхазскому паспорту».

