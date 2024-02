Государство увеличило финансирование четырех религиозных объединений

Государственное агентство по делам религий сообщило 2 февраля, что в 2024 году государственное финансирование четырех религиозных объединений (исламского, иудейского, римско-католического и армяно-апостольского) увеличится на 1 миллион лари, с 5,5 миллиона лари до 6,5 миллиона лари.

Все четыре религиозных объединения финансируются из государственного бюджета с 2014 года. Это решение недавно ушедшего в отставку премьер-министра Ираклия Гарибашвили, которое он принял во время своего первого срока.

В заявлении агентства говорится, что целью финансирования является частичная компенсация материального и морального ущерба, причиненного во времена советского тоталитарного режима. Именно эта цель была заявлена ​​в 2014 году, когда было принято решение о выделении государственного финансирования четырем религиозным объединениям.

В то же время Грузинская Православная Церковь, которой Конституционное соглашение, заключенное в 2002 году, предоставляет особый статус и важные привилегии, также финансируется из государственного бюджета. В госбюджете 2024 года для Грузинской Православной Церкви выделено 25 миллионов лари.

