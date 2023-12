В Брюсселе открылся Саммит ЕС на фоне неопределенности относительно консенсуса по расширению

14 декабря лидеры ЕС собрались в Брюсселе на «исторический саммит». Двухдневный саммит, который проходит на фоне продолжающейся войны в Украине и кризиса в Израиле и секторе Газа, обсудит ряд вопросов, в том числе перспективы расширения и соглашение по обеспечению долгосрочной стабильности Украины и предоставлении ей финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. Вопрос в том, сможет ли Совет Евросоюза прийти к консенсусу относительно решения начать переговоры с Украиной; Однако судьба прогресса на пути интеграции в ЕС для всех стран пакета расширения фактически находится под вопросом из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Civil Georgia» получил возможность освещать события с места проведения саммита и предлагает читателям заявления, сделанные лидерами Евросоюза и стран-членов перед началом саммита по вопросу расширения (который, очевидно, станет самым трудным вопросом для достижения консенсуса).

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил: «расширение станет важной частью дискуссий». Он назвал расширение «самой важной внешней политикой ЕС» и сказал: «расширение — это самая мощная возможность стабильности, которая у нас есть не только с Украиной, но и с другими странами-кандидатами на Балканах и Кавказе. Поэтому очень важно принять правильные решения». На вопрос, есть ли возможность обсудить каждую страну отдельно, он опроверг такую ​​возможность и сказал: «вы все знаете, что сегодня на повестке дня. Конечно, будет дискуссия о расширении, особенно в случае с Украиной», добавив, что Украина «приложила невероятные усилия, чтобы выполнить условия».

Канцлера Германии Олафа Шольца спросили по поводу позиции Германии относительно статуса кандидата для Грузии. Он отметил: «мы поддерживаем предложение Еврокомиссии».

В центре внимания, бесспорно, находится премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чье сопротивление началу переговоров с Украиной создало неопределенность перед саммитом ЕС относительно дальнейших шагов по расширению. По его словам, «Украина не выполнила условия Еврокомиссии». Орбан также заявил, что «расширение не является теоретическим вопросом. Расширение – это детальный процесс, основанный на заслугах и имеющий предварительные условия. Мы представили (Украине) 7 предварительных условий, и даже по оценке комиссии 3 из них не выполнены. Поэтому нет никаких оснований начинать переговоры о вступлении с Украиной». По его словам, к этому вопросу следует вернуться, когда условия будут выполнены. Он также опроверг какую-либо связь между получением Венгрией средств от Еврокомиссии (10 миллиардов евро Венгрия получила от Еврокомиссии вчера) и вопросом финансовой помощи Украине, заявив: «Венгрия не связывает ни один вопрос Венгрии с вопросом Украины».

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил: «у нас есть историческая возможность принять очень смелое решение начать переговоры с Украиной и Молдовой. Другие страны тоже стараются, мои друзья из Грузии действительно очень многое сделали для реализации реформ. Да, есть определенные вопросы, которые можно обсудить в будущем».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила: «нам нужно достичь какого-то соглашения. У нас нет времени затягивать или откладывать этот вопрос на будущее». На вопрос, каким будет сигнал для России, если лидеры ЕС не договорятся о расширении, она ответила: «это будет очень плохой сигнал». «Это политическое решение с нашей стороны, но мы должны следовать отчету (Еврокомиссии)». Премьер-министр Эстонии выразила скептицизм относительно перспективы достижения консенсуса по вопросу начала переговоров с Украиной и Молдовой.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил: «крайне важно принять положительное решение по Украине и Молдове». Отвечая на вопрос о Грузии, он сказал: «мы поддерживаем все предложения комиссии по пакету расширения, в том числе и предложение, касающееся Грузии». Рютте выразил надежду, что консенсус по вопросу расширения будет достигнут на заседании Совета Евросоюза.

Президент Европарламента Роберта Мецола заявила, что Украина и Молдова выполнили свои обязательства, добавив, что «они сделали это в самых сложных условиях». По ее словам, важно начать переговоры уже сейчас, это будут решения, основанные на заслугах. Президент Европарламента также отметила, что «это касается также и Грузии, и Боснии и Герцеговины, когда будут выполнены условия». «Мы должны учитывать глобальную геополитическую ситуацию, а также цену, которую нам придется заплатить в случае бездействия», – сказала она. По ее словам, позиция Евросоюза ясна: «это инвестиции в мир и безопасность, они приносят пользу обществу и людям». Она также подчеркнула, что ЕС сам должен быть готов к расширению, и призвала Совет ЕС «отнестись к этим дискуссиям серьезно».

