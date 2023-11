МНЕС, Тбилисский фестиваль муралов и директор Института свободы религии получили награды толерантности

Less than a minute

16 ноября, в Международный день толерантности, Ассоциация ООН Грузии совместно с народным защитником и Центром толерантности при народном защитнике наградила защитников толерантности 2023 года.

Мероприятие состоялось в рамках программы USAID «Единство в разнообразии», которую реализует Ассоциация ООН Грузии (UNAG) при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

В рамках мероприятия были награждены трое защитников толерантности. В частности, Совет религий вручил награду Арчилу Метревели, ассоциированному профессору, директору Института свободы религии; Совет этнических меньшинств наградил Миссию наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии; Центр толерантности вручил награду Тбилисскому фестивалю муралов.

По заявлению Ассоциации ООН Грузии, награда толерантности является своеобразным выражением благодарности тем людям, которые внесли особый вклад в работу в этом направлении.

