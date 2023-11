Парламент одобрил законопроект «Об амнистии» земель сельскохозяйственного назначения

15 ноября Парламент одобрил законопроект об амнистии, целью которого является освобождение от уголовной ответственности и наказания тех, кто участвовал в незаконном присвоении государственных земель сельскохозяйственного назначения. Амнистия будет распространяться на тех лиц, которые приобрели право собственности на земельный участок путем совершения преступления, предусмотренного статьей 180 и/или статьей 362 Уголовного кодекса Грузии, до 1 сентября 2023 года. Соучастник преступления освобождается также от уголовной ответственности в случае возмещения причиненного государству ущерба в порядке, установленном этим законом. Все амнистированные лица освобождаются от уголовной ответственности, условного наказан7ия и неисполненных штрафов.

Амнистия будет распространяться только на тех лиц, которые полностью возместят ущерб, причиненный государству, к 1 сентября 2024 года. Методы компенсации включают либо передачу земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность, либо выплату эквивалентной суммы в государственный бюджет. Амнистия не коснется госслужащих, работников госпредприятий и тех, кто использовал свой служебный статус для совершения преступлений. Кроме того, амнистия не распространяется на лицо, которое продало право собственности на земельный участок после 31 августа 2023 года.

Процесс подачи заявки требует подачи необходимой документации в Национальное агентство Публичного реестра. Решения об амнистии принимаются прокурорами во время расследований и судами во время уголовных процессов.

Лицо, на которого была распространена амнистия, имеет право один раз в течение двух недель со дня вручения ему такого решения обжаловать вынесенное в его отношении решение в Уголовную палату Верховного суда Грузии. Верховный суд рассмотрит апелляцию в течение 10 дней.

Амнистия должна вступить в силу до 1 января 2025 года.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)