Теа Годоладзе обвиняет власти в попытке ее дискредитации

Директор Института наук о Земле Государственного университета Илии Теа Годоладзе заявила, что власти развернули против нее кампанию в СМИ, цель которой – заставить ее замолчать, поскольку она критиковала политику властей по управлению последствиями оползня в Шови.

Заявлению предшествовал сюжет на телеканале «Рустави 2», согласно которому Годоладзе обвиняется в домашнем насилии. Проправительственные страницы в соцсетях активно распространяли эту информацию.

Ранее председатель Парламента Шалва Папуашвили раскритиковал Тею Годоладзе за ее высказывания относительно оползня в Шови и обвинил ее в саботаже. «У нас есть один, два таких человека, которые создают панику во время кризиса, абсолютной ложью… абсолютной ложью, которая распространялась… во время кризиса, и это обычный саботаж и удар в спину для страны».

Годоладзе озвучила свою позицию в Facebook и заявила, что ложное обвинение в домашнем насилии распространил ее бывший партнер Теймураз Шергелашвили, который «в настоящее время обвиняется в физическом и психологическом насилии в отношении меня на основании гендерной дискриминации». По мнению учёного, власти пытается дискредитировать ее в глазах общественности через ее личное дело.

Неправительственная организация «Сапари», защищающая интересы Годоладзе в судебном деле, связанном с ее бывшим партнером, считает, что «предание гласности этого дела является попыткой отвлечь внимание общественности от профессиональной деятельности Теи Годоладзе на ее личную жизнь. Цель начатой черной кампании – заставить замолчать профессионала, который всегда открыто и активно выражает свое критическое мнение по вопросам экологии». «Она и раньше неоднократно подвергалась словесным нападкам, в том числе со стороны представителей власти», – говорится в заявлении организации «Сапари».

Организация «Центр социальной справедливости» также отреагировала на кампанию, развернутую против Теи Годоладзе, и заявила, что власть пытается дискредитировать независимых, критических ученых. «Подобная коммуникация наносит вред всему обществу, интерес и право которого состоит в получении полной информации о состоянии окружающей среды. В то же время очевидно, что такая дискредитирующая кампания имеет жалящий эффект в отношении свободы слова», – отмечают в организации.

