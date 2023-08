Центр социальной справедливости оценивает тенденции наркополитики в 2022 году

В ежегодном докладе Центра социальной справедливости дана оценка ситуации с наркотиками в стране и изменениям, реализованным в этом направлении. Наряду с основными проблемами, выявленными в сфере наркополитики, в докладе даются конкретные рекомендации по улучшению правового положения наркопотребителей.

В докладе подчеркнуты основные аспекты наркополитики Грузии в 2022 году:

Законодательство о наркотиках по-прежнему направлено на использование карательных механизмов, а не на реализацию превентивных мер;

В 2022 году существенных изменений в нормативные акты, регулирующие наркопреступность, не вносилось;

Решения Конституционного Суда не исполняются эффективно и своевременно;

Большое количество государственных органов предоставляют неполную информацию о преступлениях, связанных с наркотиками;

В Конституционном суде ожидает рассмотрения ряд важных конституционных исков/заявлений, связанных с наркопреступлениями, рассмотрение которых откладывается;

Общий уровень наркопреступности увеличился на 41% по сравнению с 2021 годом;

В отчетном году чаще всего к условным срокам приговаривались лица, осужденные за наркопреступления (66% случаев);

Увеличилось число лиц, направленных на тестирование на наркотики. При этом увеличивается и процент людей с положительными результатами (72%);

Вырос показатель помилования президентом Грузии лиц, осужденных за преступления, связанные с наркотиками – в 2022 году президент помиловала 25 человек;

Доступ к опиоидной заместительной терапии остается проблемой;

Запас средства первой помощи при передозировке опиоидов – препарата «Налоксона», в аптечных сетях невелик.

С целью получения более подробной информации о запасах «Налоксона» Центр социальной справедливости также обратился в аптечные сети, в частности запрашивал информацию об общем количестве ввезенного и реализованного ими «Налоксона» за отчетный период, хотя ни от одного из них не получил соответствующего ответа. Учитывая жизненно важное значение Налоксона, Центр социальной справедливости призывает Министерство по делам ВПЛ с оккупированных территорий Грузии, труда, здравоохранения и социальной защиты обеспечить доступность препарата посредством коммуникации и адвокации с аптечными сетями.

Согласно докладу: «уличное тестирование на наркотики остается неэтичным и репрессивным механизмом, который несет в себе риск неоправданного вмешательства в право на неприкосновенность частной жизни». Нормы т.н. уличной проверки на наркотики в 2015 году народный защитник обжаловал в Конституционном суде, хотя суд до сих пор не оценил конституционность оспариваемых норм.

Статья 3 Закона Грузии «О борьбе с наркопреступностью» предусматривает автоматическое лишение лиц, осужденных за наркопреступления, таких «гражданских прав», как право на управление транспортным средством, право на медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, право на занятие адвокатской деятельностью, право на работу в образовательном учреждении и на публичной службе, пассивное избирательное право, право на хранение оружия. Действие закона распространяется на наркопотребителей, дилеров, организаторов наркобизнеса, организаторов распространения наркотиков и административных правонарушителей. Лишение прав варьируется в зависимости от преступления и составляет от 3 до 20 лет.

Центр социальной справедливости считает, что нормативные акты, регулирующие лишение прав, создают проблемы как для осужденных за наркопреступления, так и для правонарушителей. Прежде всего, вместо бланкетной регламентации законом судья, рассматривающий дело, должен иметь возможность оценить необходимость и целесообразность лишения осужденного его прав с учетом индивидуальных обстоятельств.

В Грузии действуют две программы опиоидной заместительной терапии (ОЗТ) – метадоновая и субоксоновая. По состоянию на июль 2022 года в обеих государственных программах было задействовано в общей сложности более 12 000 бенефициаров. Несмотря на растущее число бенефициаров, использование программ ОЗТ в Грузии по-прежнему связано с рядом проблем. Во-первых, остается проблемой географическая доступность. На данном этапе в Грузии действуют 22 центра заместительной терапии. Нет программ, например, в Квемо Картли и Рача-Лечхуми. Кроме того, исследование удовлетворенности пользователей услугами заместительной терапии показывает, что необходимость каждый день ходить в центр затрудняет процесс лечения для бенефициаров. Поэтому Центр социальной справедливости, а также различные общественные и международные организации, работающие над этим вопросом, считают целесообразным предоставить возможность получения лекарств на несколько дней для стабильных пользователей программы.

Отсутствие политической воли, необходимой для проведения системной реформы в сложившихся обстоятельствах Центр социальной справедливости в плане улучшения наркоситуации и гуманизации наркополитики призывает государственные ведомства предпринять как минимум следующие шаги:

Парламент Грузии:

В целях реализации плана мероприятий по борьбе с наркотиками на 2021-2022 годы обеспечить реализацию законодательных изменений, в том числе своевременное рассмотрение законопроектов, уже инициированных в Парламенте;

в целях реализации решений Конституционного суда внести соответствующие законодательные изменения в Уголовный кодекс;

обеспечить реформирование механизма лишения т.н. гражданских прав – отменить возможность лишения прав в отношении административных правонарушений и придать ему вид дискреционной власти в отношении уголовных правонарушений.

Конституционный суд Грузии:

В оптимальные сроки рассмотреть конституционные иски и представления по делам о наркопреступлениях и административных правонарушениях.

Министерство по делам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии:

сделать программы опиоидной заместительной терапии широко доступными и улучшить существующие услуги;

Принять меры по пополнению запасов Налоксона путем взаимодействия с аптечными сетями.

Министерство образования и науки Грузии и Служба мандатариев образовательных учреждений:

В рамках усиления первичной профилактики расширить круг бенефициаров, вовлеченных в программы доказательной профилактики.

Ведомства, являющиеся членами Межведомственного координационного совета по борьбе с наркоманией:

улучшить качество доступа к публичной информации;

совершенствовать методы сбора и обработки статистической информации;

начать учет статистики лишения т.н. гражданских прав по административным правонарушениям.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)