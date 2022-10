Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузинской Православной Церкви, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил на пресс-конференции 28 октября, что, учитывая несоблюдение порядка некоторыми представителями СМИ, Патриархия Православной Церкви приняла решение в принадлежащих ей пространствах ввести «правила, соответствующие ситуации» для СМИ.

«В связи с вышеуказанными потребностями, в некоторых случаях, особенно на больших праздниках, это также предполагает использование правил аккредитации», — сказал протоиерей, добавив, что Патриархия в рамках закона и «заранее проинформирует общественность, СМИ, об отдельных правилах».

По заявлению Джагмаидзе, «каждое правило будет направлено на обеспечение надлежащего проведения богослужений». «Согласно внутреннему распорядку храма, журналисту необходимо занять место, отведенное для СМИ, в некоторых случаях Патриархия оставляет за собой право контролировать вопрос посещаемости», — подчеркнул он.

По словам главы Службы по связям с общественностью Патриархии, за последние годы ни одна религиозная организация в Грузии не встретился столько противодействия со стороны отдельных СМИ и журналистов, как Грузинская Православная Церковь.

«Однако ни в одном случае Патриархия не прибегала к законным средствам, которым может воспользоваться лицо или организация в случае клеветы или репутационного ущерба», — сказал протоиерей Джагмаидзе.

По его словам, несмотря на это, Патриархия никогда не ограничивала отношения с журналистами, но «последней точкой» стал инцидент, произошедший 14 октября 2022 года, в праздник Светицховлоба, который побудил ввести правила. В частности, по его утверждению, один из тележурналистов назвал священнослужителей «бандитами».

По заявлению протоиерея, несмотря на то, что для празднования Светицховлоба Патриархия выделила СМИ отдельное пространство, журналисты телекомпаний «Формула» и «Мтавари Архи» отказались занимать это пространство и назвали его «клеткой». «Как будто, что в других учреждениях есть другие барьеры», — сказал он.

«Более того, они заявили, что у представителей духовенства есть обязанность терпения, даже если перед мессой будет иметь место настойчивая попытка взять интервью у духовенства», — отметил Андриа Джагмаидзе.

По его словам, учитывая, что основным назначением всех храмов является обеспечение совершения богослужений, «публицистическая деятельность может осуществляться по необходимости, которая подразумевает создание условий для беспрепятственного богослужения».

Он еще раз подчеркнул, что в любом другом учреждении или на крупных мероприятиях журналисты стоят в соответствующем отведенном для них месте, и таким правом обладает учреждение, которое является владельцем этого пространства, в том числе, и Патриархия.

На реплику журналиста о том, что слово «бандиты», произнесенное одним из его коллег на празднике Светицховлоба, было адресовано священнослужителям и что того же репортера в тот день также ударили, Андриа Джагмаидзе ответил, что журналисту не позволили войти в келью Католикоса-Патриарха Илия II, из-за чего он стал «ругать» представителей духовенства во дворе церкви Светицховели.

Также на вопрос журналиста, почему съемочная группа телекомпании «Мтавари архи» не была допущена на сегодняшнюю пресс-конференцию, протоиерей Джагмаидзе напомнил о состоявшейся в прошлом в Патриархии пресс-конференции, во время которой, по его словам, оператор и журналист этого телеканала «просто бесконтрольно бегали по всем комнатам».

«Они ничего от нас не хотели слышать. Они открывали двери во все комнаты и заглядывали туда. Удержать их там было просто невозможно. Поэтому мы можем регулировать такие невоспитанные действия только тем, что не пускать их сюда, других сил у нас просто нет», — сказал он.

На ответный вопрос журналиста – «Если вам не понравится сказанное мной, вы и нас не будете пускать?» — Андриа Джагмаидзе ответил – «Это не вопрос, это поведение», и добавил — «Мы не пропустим никого, кто будет мешать нам богослужении», — сказал он журналисту, добавив, что «у нас всегда будут объяснения и аргументы».

