Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили представил парламенту свой первый доклад в формате министерского часа и ответил на вопросы депутатов 20 октября. В ходе часового доклада глава МИД Грузии говорил о деятельности министерства в 2022 году, а также затронул запланированные на будущее активности.

Доклад Ильи Дарчиашвили

В начале доклада Илья Дарчиашвили отметил, что полномасштабная интервенция, начатая Россией в Украине, «поставила перед большими вызовами не только вопрос глобальной безопасности, но и существование глобального порядка».

«(Тем не менее) Грузия успешно справляется с внешнеполитическими угрозами и продолжает реализовывать основные внешнеполитические приоритеты, что является историческим и цивилизационным выбором грузинского народа», — подчеркнул он.

Оккупированные территории

Говоря об оккупированных территориях Грузии, министр иностранных дел заявил, что его ведомство продолжает курс на укрепление суверенитета и территориальной целостности страны, деоккупацию и урегулирование российско-грузинского конфликта мирным путем и «не жалеет усилий» для актуализации этого вопроса в международной повестке дня.

Он также подчеркнул важность мобилизации международной поддержки в процессе деоккупации страны и мирного урегулирования конфликтов, а также использования Женевских международных дискуссий. Министр также отметил, что цель правительства от этих переговоров — «получить ощутимые результаты и усилить процесс», что, по его словам, обеспечит выполнение Соглашения о прекращении огня от августа 2008 года и начало процесса «достойного возвращения» ВПЛ в свои дома.

«(Это) подразумевает вывод российских вооруженных сил из Абхазии и Цхинвальского региона и развертывание на местах международных механизмов безопасности и защиты прав человека», — заявил глава внешнеполитического ведомства, добавив, что официальный Тбилиси продолжит предлагать проживающим по ту сторону линии оккупации людям преимущества прогресса, достигнутого на пути европейской и евроатлантической интеграции.

Европейская и Евроатлантическая интеграция

Говоря об интеграции страны в Евросоюз, Илья Дарчиашвили подчеркнул, что страна продолжает «последовательный путь» в этом направлении и «предпринимает шаги для достижения максимальной гармонизации с законодательством ЕС и высокого уровня институциональной интеграции».

В этом контексте он подчеркнул подачу Грузией заявки на членство в Евросоюзе в мае, тем самым «власти (страны) выполнили заказ грузинского народа и открыли ему реальную перспективу вступления в Евросоюз».

Министр иностранных дел также обратил внимание на «историческое решение» Евросоюза предоставить Грузии европейскую перспективу в июне этого года и подчеркнул, что оно «формально открыло двери для вступления Грузии в Евросоюз и вывело наши отношения на новый совершенно новый этап». «Мы продолжим работать над тем, чтобы как можно скорее сделать Грузию бенефициаром инструмента, предшествующего присоединению».

В этом контексте он упомянул представленный Грузинской мечтой План действий по выполнению рекомендаций Евросоюза, «который однозначно подтвердил непоколебимую волю к тому, чтобы Грузия и впредь активно работала над выполнением всех обязательств, которые служат цели присоединения нашей страны к Евросоюзу». Илья Дарчиашвили также подчеркнул важность поддержки европейского будущего Грузии со стороны западных партнеров.

Говоря о партнерстве между Грузией и НАТО, министр иностранных дел пояснил, что сотрудничество с альянсом динамично развивается и что «Грузия эффективно использует все доступные инструменты в направлении интеграции в НАТО».

В этом контексте он напомнил о визитах премьер-министра Грузии, спикера Парламента и министра иностранных дел в Брюссель, а также о визитах заместителя помощника генерального секретаря НАТО и специального представителя генерального секретаня НАТО в Грузию.

«Необходимо, чтобы Грузия была представлена надлежащим образом ​​на саммите НАТО 2023 года, что станет важным посланием как для населения Грузии, так и для международного сообщества», — подчеркнул Илья Дарчиашвили.

США-Грузия

Говоря о главном стратегическом партнере Грузии – Соединенных Штатах Америки, Илья Дарчиашвили подчеркнул, что «Грузия играет все более важную роль в формировании европейской архитектуры безопасности США». В доказательство этого глава внешнеполитического ведомства отметил «однозначную поддержку евроинтеграции Грузии в новой стратегии национальной безопасности США».

По его словам, Грузия остается сильным и надежным союзником США. «Политическая, практическая и финансовая помощь, которую США оказывают Грузии, включая оборону и безопасность, торговлю и инвестиции, а также другие ключевые направления, является наглядной и четкой», — сказал Илья Дарчиашвили.

Он также добавил, что «наша цель – дальнейшее углубление стратегического партнерства между Грузией и США по всем приоритетным направлениям, предусмотренным Хартией о стратегическом партнерстве».

Поддержка Украины

Говоря о продолжающейся войне в Украине, Илья Дарчиашвили заявил, что «с начала полномасштабной военной агрессии России Грузия твердо продолжает поддерживать Украину как в политико-дипломатическом, так и в гуманитарном направлениях».

По его словам, «солидарность с Украиной выражается не только в практической поддержке в двустороннем формате, но и в твердых позициях Грузии, будь то соавторство резолюций, соавторство или соспонсорство заявлений в рамках всех международных площадок».

Министр иностранных дел также упомянул различные социальные программы, запущенные правительством для более чем 28 000 украинцев, проживающих в Грузии, и сообщил, что в грузинских школах также открыты украиноязычные сектора для учащихся беженцев из Украины.

Политика мирного соседства

Илья Дарчиашвили подчеркнул важность развития мирных и добрососедских отношений с точки зрения сохранения стабильности в регионе и отметил, что правительство Грузии «интенсивно» работает и в этом направлении.

Он также обратил внимание на «Инициативу мирного соседства» Грузии, в рамках которой, по его словам, в Тбилиси состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

«Мы считаем, что эта инициатива и ее реализация важны для региона, и участие наших западных партнеров должно сыграть положительную роль в ее успехе. Практические аспекты реализации этой идеи будут обсуждаться на встречах на высоком уровне», — сказал Илья Дарчиашвили.

Ответы на вопросы депутатов

После выступления с докладом Илья Дарчиашвили ответил на вопросы депутатов. На вопрос оппозиционных депутатов, как отреагировало Министерство иностранных дел на недавний визит лидера Беларуси Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию, Илья Дарчиашвили ответил, что у властей были «очень конкретные, последовательные шаги, которые мы сделали».

«Во-первых, мы сделали конкретное заявление на уровне МИД. Был ответ премьер-министра Грузии, был и мой (ответ). Мы вызвали посла Беларуси в Грузии для объяснений и предприняли все дипломатические шаги, которые страна должна предпринять в такое время», — добавил он.

Илья Дарчиашвили также выразил надежду, что «Беларусь твердо вернется на позицию, которую она занимала в отношении Грузии, в сторону защиты территориальной целостности и суверенитета Грузии». «Я думаю и настроен очень оптимистично, что подобных проявлений, наносящих ущерб нашей стране, в будущем не будет», — добавил он.

В ответ на вопрос депутата от Единого национального движения Романа Гоциридзе, какие шаги предприняло министерство в отношении монастырского комплекса Давид-Гареджи, после того как два года назад двое сотрудников того же ведомства были арестованы по делу о попытке передать Азербайджану часть территорий Грузии? — Илья Дарчиашвили ответил, что отношения между Грузией и Азербайджаном динамичны и «мы высоко ценим все шаги, которые две страны делают навстречу друг другу».

«Что касается вопроса Гареджи, этот вопрос имеет конкретное пространство, есть конкретная комиссия, в рамках которой этот вопрос должен решаться, и мы продолжим общение и консультации с нашими азербайджанскими партнерами в этом направлении», — подчеркнул он.

На вопрос нескольких оппозиционных депутатов, как он оценивает тот факт, что депутаты Грузинской мечты не поддержали резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, признающую Россию террористической страной, Илья Дарчиашвили ответил: «Мы делаем все в целом, чтобы любая резолюция, связанная с Украиной, была мобилизована вместе с нашими партнерами, и мы будем предпринимать конкретные шаги в этом направлении и в будущем».

«Я хочу вам сказать, что это свободная страна, у каждого политика, у каждого человека есть возможность задать вопрос и получить ответ на этот вопрос. Это позиция, которую я делюст с вами со своей точки зрения», — сказал министр иностранных дел, оценивая критические высказывания покинувших Грузинскую мечту депутатов в адрес европейских и американских партнеров.

В ответ на реплику депутата от партии «Граждане» о том, что послов Грузии в некоторых странах он даже не назначил бы «пастухом гусей», глава МИД заявил, что «у нас действительно есть дипломатический корпус, достойный гордости. В тех результатах, которых мы достигли и достигнем в будущем, в этом процессе важный вклад и нашего дипломатического корпуса».

