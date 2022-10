Всемирный банк опубликовал новый Обзор человеческого капитала Грузии. В докладе оценивается человеческий капитал Грузии, включая навыки, знания и опыт населения страны, с точки зрения общей ценности или стоимости для страны. Документ подготовлен в рамках Проекта человеческого капитала Всемирного банка. Проект представляет собой глобальные усилия по ускорению более масштабного и эффективного инвестирования в людей для достижения большей социальной справедливости и экономического роста.

В обзоре говорится, что вызовы, стоящие перед человеческим капиталом в Грузии, «остаются значительными» и что страна значительно отстает от ЕС.

Инвестирование в будущие поколения

В связи с инвестированием в будущие поколения, в докладе говорится, что «несмотря на значительный прогресс, результаты развития детей значительно ниже среднего показателя по ЕС».

Признавая, что Грузия провела значительные реформы для улучшения результатов развития детей, документ также указывает на несколько тревожных тенденций. К ним относится задержка роста, которая влияет на когнитивное развитие детей и затрагивает почти 6% детей, и почти 40% детей в возрасте от 2 до 7 лет имеют высокий уровень свинца в крови.

Кроме того, почти у половины грузинских детей в возрасте до пяти лет дома меньше трех детских книг, и почти каждый один ребенок из четырех не ходит в детский сад, в отличие от стран Евросоюза, где посещение детского сада имеет почти повсеместный характер.

В докладе говорится, что задержки в раннем развитии «являются результатом сильных различий, вызванных с точки зрения доходов, географии и этнической принадлежности, которые сохраняются на протяжении всей жизни».

Например, отставание в росте в три раза чаще встречается в семьях, где уровень образования матери ниже среднего, чем в семьях, где мать имеет высшее образование. Точно так же дети, живущие в сельской местности, на 30 процентных пунктов реже могут иметь дома более трех детских книг по сравнению с детьми, живущими в городах.

Что касается этнического распределения, у этнических азербайджанцев детский сад посещает менее одного из трех детей, а среди грузинских детей — этот показатель превышает восемь из десяти.

В докладе подчеркивается, что такие задержки влияют на развитие мозга, препятствуют накоплению человеческого капитала на протяжении всей жизни, влияют на их долгосрочное благополучие и мешают им полностью реализовать свой потенциал.

Прогресс в образовании

Подчеркивая важность образования и отмечая, что Грузия достигла относительно высокого уровня зачисления в образовательные учреждения, в документе выражается обеспокоенность тем, что согласно Программе международной оценки учащихся (PISA) 2018 года Грузия занимает второе место снизу в регионе по чтению, а это означает, что 65% 15-летних школьников страны функционально неграмотны, то есть «им трудно обрабатывать и понимать простой текст».

В докладе также говорится, что проблемой является и качество высшего образования, которое «значительно отстает от показателей Евросоюза и многих стран Европы и Центральной Азии».

Низкое качество образования влияет на доходы человека и возможности трудоустройства и, как отмечается в документе, на способность Грузии повышать производительность труда, поскольку «отсутствие востребованных на рынке труда навыков значительно снижает шансы работников на получение качественной работы, что в итоге влияет на их доходы и производительность».

Гендерное неравенство

В документе говорится, что гендерная предвзятость по-прежнему отражается на возможностях женщин: гендерный разрыв в рабочей силе составляет 19 процентных пунктов, а что касается заработной платы, то мужчины зарабатывают на 16% больше, чем женщины.

Женщины, занятые в экономической деятельности, имеют более низкие доходы. В то же время существует тенденция не допускать их к областям науки, техники, инженерии и математики (STEM).

Здоровье и здравоохранение

В докладе Всемирного банка обращается внимание на то, что в Грузии самый высокий уровень неинфекционных заболеваний среди стран Европы и Центральной Азии, включая болезни сердца, инсульт, рак, диабет и др. «Это влияет на продуктивность, продолжительность жизни и здоровое старение», — говорится в документе.

Распространенность таких заболеваний «намного выше», чем в среднем по Евросоюзу и странам с аналогичным развитием. Это важно с точки зрения человеческого капитала, так как наличие заболеваний влияет на производительность труда, вынуждая некоторых людей работать меньше и раньше выходить на пенсию. В результате в стране, где «процесс старения уже ускоряется», население трудоспособного возраста сокращается еще больше.

В докладе поясняется, что высокая распространенность неинфекционных заболеваний является одной из основных причин низкой продолжительности жизни, а также влияет на старение и качество жизни пожилых людей. В то же время вероятность развития острых форм заболеваний возрастает во время пандемии Ковид-19. Необходимость борьбы с неинфекционными заболеваниями «возлагает чрезмерную финансовую нагрузку на систему здравоохранения».

Согласно докладу, еще одной негативной тенденцией в системе здравоохранения Грузии является то, что высокая стоимость медицинских услуг вынуждает многие нуждающиеся и уязвимые семьи выбирать между дальнейшим обнищанием и отказом на лечение.

Рекомендации

Признавая, что Грузия провела значительные реформы за последние два десятилетия, Всемирный банк заявил, что стране необходимо продолжить реформы для развития человеческого капитала, чтобы обеспечить более качественное и справедливое предоставление услуг.

Согласно документу необходимо:

повысить уровень и эффективность расходов в социальных секторах;

сделать социальные расходы более справедливыми;

пересмотреть процесс децентрализации;

усилить механизмы мониторинга, оценки и обратной связи, использовать новые возможности цифровизации;

улучшить управление и поддержку рабочей силы социальной сферы;

укреплять межотраслевую координацию и сотрудничество;

разработать планы реагирования на кризис и инвестировать в них.

