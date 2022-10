11 октября в Грузии открылись совместные учения «Кавказский Орел — 2022» с участием военнослужащих Сил специальных операций Грузии, Турции и Азербайджана. В этом году учения принимает Грузия.

По сообщению Министерства обороны Грузии, цель учений — углубить синхронизацию и координацию возможностей сил специального назначения подразделениями специальных операций Сил обороны Грузии, Азербайджана и Турции, а также обменяться опытом, повысить оперативную совместимость и улучшить управление и контроль в многонациональной среде.

Согласно той же информации, группы специального назначения, участвующие в учениях, поделятся опытом огневой и медицинской подготовки, ведения боевых действий в населенных пунктах и ​​проведения спецопераций.

Церемония открытия учений состоялась в Мухровани, в Учебном центре специального назначения имени майора Гелы Чедия.

Перед участниками выступили заместитель командующего Силами обороны Грузии, бригадный генерал Ираклий Чичинадзе и командующий Силами специальных операций Сил обороны полковник Теймураз Клатеишвили.

Учения проводится ежегодно во всех трех странах по принципу ротации. В прошлом году учения принимала Турция.

