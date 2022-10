«Сегодня Грузинское государство суверенно, как никогда», — говорится в заявлении Грузинской мечты, которое опубликовано в связи с 10-летием прихода партии к власти 1 октября 2012 года.

По заявлению правящей партии, именно в результате укрепления государственного суверенитета «власть Грузинской мечты является первым за ближайшую почти 30-летнюю историю Грузии, в условиях правления которой в стране не было войны».

«Объединение Грузии и привнесение благополучия до каждой семьи — это мечта, вокруг которой было основано наше политическое движение. Мы верим, что эта мечта каждого патриотичного грузина очень скоро сбудется», — отмечается в заявлении.

Грузинская мечта считает, что поддержание мира в стране, развитие экономики и повышение качества благополучия населения, а также твердая защита человеческого достоинства, свободы и равенства, забота о силе Родины и Церкви являются основными принципами, на которых будет основываться их деятельность в будущем.

По заявлению правящей партии, ровно 10 лет назад грузинский народ под руководством Бидзины Иванишвили победил «преступный авторитарный режим», который «боролся и топтал ногами» все вышеперечисленные ценности и принципы.

Грузинская мечта обращает внимание на «огромные вызовы», стоящие перед страной, но добавляет, что «при поддержке грузинского народа мы с достоинством преодолеем все трудности».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)