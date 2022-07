СМИ: Россия поставит сжиженный газ в Болгарию через Грузию

Россия планирует транспортировать около 3 000 тонн сжиженного газа в болгарский город Варна через порт Поти. Об этом сообщило агентство «Рейтер» 12 июля.

Российские компании «Газпром» и «Сургутнефтегаз» будут поставлять сжиженный газ из российского города Сургута в Поти по железной дороге, а затем морским паромом в Болгарию.

Со ссылкой на свой источник агентство сообщило, что необходимость в рассмотрении порта Поти наступила «из-за ограниченных возможностей продаж через другие основные экспортные маршруты».

Поскольку поставки газа в Румынию, Венгрию и Молдову через Украину были прекращены после вторжения России в Украину 24 февраля, Россия была вынуждена искать новые маршруты. Решение Финляндии сократить закупки только ухудшило положение экспортеров.

Затраты на поставку газа в Болгарию через Поти «примерно на 50% выше, чем на поставку в ЕС через Украину», но это того стоит, поскольку внутренние цены на сжиженный газ в России снизились.

