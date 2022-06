По словам журналиста, его уволили из «Джорджиан Таймс» за критические вопросы

Бывший ведущий информационной программы «Стрими» на телеканале GTTV, входящей в состав медиахолдинга «Джорджиан Таймс» Михаил (Мишико) Гогилава заявляет, что был уволен с работы за критические вопросы, которые он задавал в ходе своей передачи режиссеру Гоге Хаиндрава, поддерживающего в свою очередь правящую Грузинскую мечту.

«Я всегда знал, что Гога Хаиндрава не равен свободе, но если задавать критические вопросы равносильно потере работы, я представить не мог», — написал он в Facebook 14 июня.

Что произошло в студии «Джорджиан Таймс»?

Во время видеоподключения в передачу 13 июня Гогилава спросил Гогу Хаиндрава, не является ли его оценка о том, что «предоставление Грузии статуса кандидата ничего не значит и не заслуживает большого ажиотажа», оскорблением страны и народа, которые прошли войну и пожертвовали жизнями для непрерывного продвижения по европейскому пути.

Он также спросил респондента: «не пытается ли власть представить европейский выбор большинства грузинского народа как каприз малой части, посредством нападок на депутатов Европарламента и высокопоставленных украинских чиновников?».

Раздраженный вопросами, Гога Хаиндрава спросил ведущего, не является ли он членом Национального движения или «товарищем Лаки (Элене) Хоштария», поскольку он сидит именно в их «нарративе».

«Ты оказывается член Национального движения, до свидания», — сказал он журналисту после нескольких минут разговора и прервал связь со студией.

В беседе с телекомпанией «Пирвели» Гогилава рассказал, что после завершения передачи на него накричали его руководители и сказали, что его «сняли» с эфира на неопределенный срок.

«Я думал, что работаю в независимом СМИ, на что совершенно удивительным был ответ одного из совладельцев (холдинга), что мы мол никогда не говорили, что мы являемся независимым СМИ», — сказал он.

По его словам, другой совладелец сказал ему также, что если он хочет задавать такие вопросы, то должен открыть собственное телевидение.

Ответ «Джорджиан Таймс»

В холдинге «Джорджиан Таймс» опровергли какое-либо давление на ведущего и заявили, что Гогилава вел передачу «Стрим» с участием Хаиндрава на второй день после первого эфира с ним, после чего решил уйти с работы по собственной инициативе.

«О его окончательном решении мы узнали из поста, который он разместил в Facebook, так как его личные вещи до сих пор остаются в редакции», — говорится в сообщении холдинга от 15 июня.

В холдинге также уточнили, что никаких замечаний в связи с критическими вопросами ведущий не получал и «более того, идея одного из критических вопросов была представлена (​ему) также руководителем Информационной службы».

Медиахолдинг «Джорджиан Таймс» объединяет: трехъязычный (грузинский, английский и русский) веб-сайт gtimes.ge; информационное агентство Gtmedia.ge; англоязычную еженедельную газету The Georgian Times; Радио GT (gtradio.ge); Телевидение Gttv (gttv.ge); издательство «Джорджиан таймс»; пиар-агентство – «G.T.PR»; рекламные агентства — Gt advert и Gt design; ННЮЛ «Центр стратегических исследований и международных отношений – Мнение».

Согласно последней выписке из Публичного реестра от 17 сентября 2021 года, владельцем 100% акций холдинга является Малхаз Гулашвили, а директором является Каха Масхарашвили.

