Ираклий Гарибашвили и министр иностранных дел Австрии в Давосе обсудили расширение ЕС

Премьер-министры Грузии и Молдовы Ираклий Гарибашвили и Наталья Гаврилица, президент Эстонии Алар Карис и министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в рамках Международного экономического форума в Давосе 25 мая приняли участие в панельной дискуссии «Переосмысление партнерства ЕС с соседями».

Участники сосредоточили внимание на заявке Грузии, Украины и Молдовы на членство в Евросоюзе и обсудили перспективы более тесной интеграции трех стран в блок, состоящий из 27 членов.

«Мы должны увидеть действие сегодня», — заявляет премьер-министр Грузии

На вопрос, какой поддержки Грузия ожидает от Евросоюза, премьер-министр Гарибашвили сказал: «Мы должны увидеть действие сейчас и сегодня».

«Сегодня мир изменился. То, что происходит в Украине, это вызов не только для безопасности Украины, но и для архитектуры безопасности Европы в целом», — сказал он.

Премьер-министр Грузии подчеркнул, что «грузины заплатили очень высокую цену после восстановления независимости». Он напомнил о конфликтах в Абхазии и Цхинвальском регионе 1990-х годов и российско-грузинской войне 2008 года.

Отметив, что результатом последнего военного конфликта стала «временная оккупация наших исторических территорий», Гарибашвили сказал, что ему хорошо известны подозрения, которые существуют в ЕС, потому что «они не хотят «импортировать» все эти проблемы в ЕС».

«Но нам нужна ясность и соответствующее адекватное реагирование со стороны ЕС», — сказал он.

На этом фоне премьер-министр заявил, что Грузия понимает, что «предоставление статуса кандидата не означает предоставление членства».

По его словам, вступление в организацию — это долгий процесс, «мы это понимаем, и у нас есть домашнее задание — Соглашение об ассоциации».

Глава правительства заявил, что Грузия уже выполнила более 45% Соглашения об ассоциации и «перешла к повестке очень амбициозных реформ с 2014 года».

По его словам, за этот период Грузия добилась реального прогресса «по всем направлениям, будь то верховенство закона, судебная реформа или открытое управление».

«Теперь вопрос в том, повышаем ли мы эти ожидания? Должны ли мы сказать нашему народу, что Грузия получит это символическое, политическое признание? Признание того, что Грузия является частью европейской семьи… Или нам придется объяснять им, что время еще не пришло», — заявил он.

По словам Гарибашвили, европейская интеграция — это «цивилизованный выбор грузинского народа… поскольку общие ценности и принципы объединяют нас».

«Более 80% населения Грузии поддерживает идею о том, что Грузия должна стать членом европейской семьи, и это выбор не только правительства», — сказал он.

«Мы веками пытаемся сблизиться с Европой», — добавил премьер-министр Грузии.

«Сейчас критический момент», — заявил министр иностранных дел Австрии

Отметив, что агрессия России против Украины «пошатнула архитектуру безопасности», министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг подчеркнул, что «сейчас критический момент… ЕС должен собраться с силами».

По его словам, начинается «фаза конфронтации», ЕС «должен экспортировать безопасность и стабильность, а также нашу модель жизни, иначе мы столкнемся с чужой моделью жизни».

Отметив, что ЕС «должен четко дать понять», что место стран, стремящихся вступить в Евросоюз, находится в Европе, Шалленберг подчеркнул, что на пути вступления процесс не ускоряется.

В этом контексте он упомянул Северную Македонию, которая «подала заявку семнадцать лет назад, и сейчас мы рассматриваем вопрос начать или нет переговоры о присоединении».

«Если бы мы расширились в 2000-х годах, как мы это делаем сейчас, то, вероятно, Польша и Румыния еще не были бы членами Евросоюза», — сказал главный дипломат Австрии, — «Тогда мы поняли, что речь идет о пересечении железного занавеса, и теперь мы должны сделать то же самое».

По его словам, ЕС должен отказаться от «модели полного членства — долгого и сложного процесса, который может занять годы, если не десятилетия».

В своем выступлении министр иностранных дел Австрии заявил, что будет «очень плохим сигналом», если ЕС предоставит Грузии, Украине и Молдове только статус кандидатов и «потом ничего не произойдет в 2023, 2024, 2025 и 2026 годах».

Вместо этого, по словам дипломата, ЕС следует подумать о «постепенной интеграции». Только наличие статуса кандидата в члены «ничего не меняет для людей на местах, не решает никаких проблем, ни на дюйм не приближает вас к общему рынку», — добавил он.

«Мы пользовались дивидендом мира», — продолжил он, добавив, что теперь ЕС должен учитывать, что внимание России обращено не только к Украине, но и на территории других соседей блока.

Он также отметил, что после жестокого вторжения России в Украину он почувствовал «очень сильное чувство единства» в Евросоюзе.

«Похоже, что (ЕС) нужна была война и подобный шок, чтобы поверить, что (расширение) — это больше, чем просто обработка данных и директивы и правила, которые необходимо внедрить в государствах-членах. Речь идет о геополитике, образе жизни, системном соперничестве и вызовах», — добавил министр.

Материал будет обновляться…

