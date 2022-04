Новое исследование НДИ отражает изменения в общественных настроениях на фоне войны в Украине

Согласно недавнему исследованию Национально-демократического института США (НДИ), с начала войны в Украине еще больше увеличилось в Грузии количество людей, которые считают, что более тесные отношения с ЕС и НАТО принесут пользу стране. В то же время все больше граждан считают, что Россия представляет угрозу для соседних стран.

Полевые работы по опросу общественного мнения для исследования НДИ проводились организацией CRRC-Georgia. Опрос проводился в период с 3 по 15 февраля и с 9 по 20 марта 2022 года, а фокус-группы состоялись с 15 по 22 марта. В рамках февральского опроса с помощью телефонных интервью было опрошено 2 036 респондентов, в ходе мартовского — 2 024. Средняя погрешность составила +/- 1,8% в феврале и 1,6% в марте. В то же время фокус-группы проводились онлайн в Тбилиси, Батуми, Телави, Зугдиди, Ахалкалаки и Марнеули с использованием Zoom в период с 15 по 22 марта. В каждом городе было по две группы — возрастная группа 18-28 лет и возрастная группа 45+.

Зарубежные партнеры, европейская и евроатлантическая интеграция

Согласно результатам опроса общественного мнения, вторжение России в Украину еще больше укрепило веру в то, что Грузии следует установить более тесные отношения с ЕС и ограничить отношения с Россией. В то время, когда до войны только 29% и 30% общественности говорили, что Грузия должна иметь тесные политические и экономические отношения с ЕС, во время войны их число увеличилось до 42% и 40%.

В то же время число тех, кто считает, что Грузия должна иметь более тесные политические и экономические отношения с Россией, уменьшилось с 24% и 29% до 13% и 16%, соответственно.

На этом фоне поддержка отношений с США практически не изменилась.

Согласно опросу, в то время как с 51% до 53% увеличилось число граждан, считающих, что влияние России в стране усилилось, доля граждан, считающих то же самое в отношении НАТО, США и ЕС, с 25%, 31% и 33% снизилось до 17%, 25% и 25%, соответственно.

В этом контексте 91% респондентов, считающих, что влияние России возросло, говорят, что это влияние плохое, тогда как общественное отношение к влиянию Евросоюза, НАТО и США положительное.

Что касается вступления в ЕС, 82% населения поддержали присоединение к организации в марте по сравнению с 80% в феврале. Среди трех ответов те, кто поддержал членство, заявили, что это укрепит экономику Грузии (62%), обеспечит больше безопасности (32%) и ускорит демократическое развитие (20%).

Согласно результатам опроса, общественная поддержка НАТО остается сильной, несмотря на то что она сократилась с 74% до войны до 71% после начала войны. Среди трех ответов сторонники вступления в альянс назвали больше безопасности для Грузии (53%), улучшение экономики страны (37%) и шансы на восстановление территориальной целостности (27%).

В то время как количество граждан, выступающих за вступление в ЕС и НАТО, выросло с 65% до 69% после российского вторжения в Украину, доля граждан, которые считают, что отказ от европейской и евроатлантической интеграции будет в пользу отношений с Россией, снизился с 18% до 10%.

Санкции, отношение к России и русским

После вторжения в Украину 85% респондентов считают Россию «большой угрозой» для ее соседей — до войны таких было 73%. При этом 67% населения считают, что в войне виновата Россия, 11% — Путин, 9% — США и 5% — Украина.

На этом фоне 39% населения считают, что стране следует ограничить экономические отношения с Россией — до войны этот показатель составлял 23%; А 25% — за углубление отношений (53% до войны). 27% населения считают, что Грузия должна оставить экономические отношения с Россией как есть (16% в феврале).

49% респондентов поддерживают решение правительства Грузии не присоединяться к санкциям против России. 37% не поддерживают эту позицию, 14% не знают, 1% отказался отвечать.

Согласно опросу, сторонники Грузинской мечты и граждане относительно старшего возраста больше выступают за решение не присоединяться к санкциям.

Согласно опросу, 98% населения доброжелательно относятся к украинскому народу, а 87% положительно относятся к украинскому правительству.

В то же время только 9% опрошенных относятся к правительству России доброжелательно. Недружелюбно относятся к Кремлю 85% респондентов, не знают 5%. Иная картина, когда дело касается общества — 59% опрошенных относятся к русским людям доброжелательно, а 36% — недружелюбно.

Наиболее симпатизируют русским сторонники Грузинской мечты, мужчины, люди старше 55 лет и жители сельских местностей.

66% опрошенных поддерживают введение визового режима с Россией. 21% не поддерживают, 11% не знают и 1% отказались от ответа. Согласно исследованию, больше других против введения визового режима выступают сторонники Грузинской мечты, мужчины и граждане преклонного возраста.

81% респондентов считают, что война в Украине негативно скажется на экономическом положении их самих и их семей. 80% населения ожидают ухудшения экономической ситуации на фоне войны в Украине; 57% считают, что ожидается активизация пророссийских сил, а 52% ожидают военной агрессии России против страны.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)