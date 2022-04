Бывший «министр» культуры Абхазии арестован по обвинению в коррупции

Власти оккупированной Абхазии арестовали бывшего «министра» культуры Гудиса Агрба по обвинению в коррупции. Речь идет о присвоении и растрате крупных сумм денег.

За день до ареста «прокуратура» оккупированного региона возбудила уголовное дело в отношении Агрба и бизнесмена Надира Джинала. Последний предположительно помогал Агрба в совершении преступления.

Как сообщает ИА «Апсныпресс» со ссылкой на «прокуратуру», в начале 2021 года тогдашний «министр» культуры Агрба подписал с Джиналом договор о закупке конкретного оборудования за 8 млн рублей вместо 3 млн рублей. Джинал снял 4,3 млн рублей наличными и передал их Агрба.

Вскоре после этого, в мае 2012 года, Агрба подписал новый договор с Джиналом на поставку аудиооборудования на сумму 19,9 млн рублей, реальная стоимость которого составила 6,3 млн рублей. По информации «прокуратуры», в результате этого соглашения Агрба присвоил себе 10 миллионов рублей.

По заявлению «прокуратуры», в общей сложности бюджету нанесен материальный ущерб в размере 14,3 млн рублей.

«Прокуратура» требует для Агрба предварительного заключения. У сухумского «суда» есть 72 часа, чтобы избрать для него меру пресечения.

Сам Агрба или его адвокат пока никак не прокомментировали произошедшее.

37-летний Агрба подал в отставку в феврале. На этот пост его назначил лидер Абхазии Аслан Бжания в июне 2020 года.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)