На фоне растущих экономических опасений Сухуми объявил о новых мерах

На фоне растущих экономических опасений власти оккупированной Абхазии объявили о новых мерах после того, как Россия, крупный импортер региона, серьезно пострадала в результате международных санкций, введенных после ее вторжения в Украину.

В частности, чтобы не допустить дальнейшего повышения цен, абхазское «правительство» подготовило перечень основных продуктов питания и установило на них предельный размер торговых надбавок.

В этот список входят растительное масло, сливочное масло, молоко, яйца, сахар, соль, черный чай, рис, гречка, мука, крупы, фасоль, вермишель и детское питание.

Максимальный размер надбавки при оптовой реализации товара установлен в размере не более 10% его таможенной стоимости, а в розничной сети — не более 12% его оптовой стоимости.

Также до 1 июля сняты ввозные пошлины на товары, аналоги которых не производятся в Абхазии.

Это продукты: яйца, чай, кукуруза, рис, гречка, просо и другие крупы, а также подсолнечное масло, сахар, сульфаты, различные удобрения, дезинфицирующие средства, хлопок, ряд лекарственных и фармацевтических препаратов.

Говоря о новых мерах, «министр экономики» оккупированного региона Кристина Озган сказала:«В связи со значительным повышением цен на продовольственные и другие товары, обусловленным изменением экономических условий из-за событий, происходящих в мире и непосредственно в Российской Федерации, имея ввиду, что практически весь объем товаров импортируется в Республику Абхазия, правительством принят ряд решений».

