Саломе Зурабишвили поговорила с президентами Украины и Германии, а также с Премьер-министром Нидерландов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вчера провела телефонные разговоры со своими украинским и немецким коллегами — Владимиром Зеленским и Франком-Вальтером Штайнмайером, а также с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«В очередной раз я подтвердила полную поддержку Грузией украинского народа», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter 26 февраля после разговора с президентом Зеленским.

«В это трагическое время для Украины и для всей Европы президент Зеленский является образцовым лидером», — сказала президент Грузии.

Со своей стороны, президент Зеленский написал в Твиттере: «Я предоставил информацию о текущей ситуации президенту Грузии (Саломе Зурабишвили) и премьер-министру Чешской Республики (Петру Фиала). Речь шла о конкретной помощи».

«Я благодарен за поддержку нашим друзьям (Грузии и Чехии)», — заявил украинский президент.

По словам Саломе Зурабишвили, у нее состоялся «очень важный» разговор с президентом Германии Штайнмайером.

«Я подчеркнула историческое значение полного единства Евросоюза и решительной поддержки Германией Украины перед лицом российской агрессии», — заявила президент Зурабишвили после разговора 27 февраля.

«Усиление европейской поддержки Грузии как никогда своевременно», — добавила она.

«У меня был предметный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте», — написала вчера Саломе Зурабишвили в Twitter после завершения разговора.

По словам Саломе Зурабишвили, во время беседы с премьер-министром Нидерландов стороны обсудили текущие события в Украине, поддержку президента Зеленского и европейские перспективы Украины и Грузии.

В свою очередь премьер-министр Рютте написал в Twitter, что в телефонных разговорах с президентами Грузии и Молдовы — Саломе Зурабишвили и Майей Санду — подтвердил поддержку своей страной территориальной целостности Грузии и Молдовы.

