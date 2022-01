Новогоднее поздравление президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила население страны с Новым 2022 годом.

«Civil Georgia» предлагает перевод полного текста новогоднего поздравления президента с грузинского на русский язык:

«Что вам сказать, чем обрадовать? С чем мы можем поздравить себя? – спрашивал 124 года назад Илия (Чавчавадзе) и сегодня мне хочется задать тот же вопрос.

Вместо этого новогоднего традиционного поздравления я хочу, чтобы вы послушали не мой голос, а голос наших детей:

— «Я Мари, мне 9 лет. У меня есть два брата. Мы социально незащищенные. Я никогда ни о чем не просила. Хочу елку — у меня ее нет. Если у вас есть возможность и обрадуете меня, это будет хорошо. Если не будет, чем обрадуете, буду благодарна», — село Дирби.

— «Здравствуйте, меня зовут Вако Элбакидзе, 7 лет. У меня есть младшая сестренка, мы вынужденные переселенцы и социально незащищенные. Пожалуйста, добрые люди, исполните мое желание и желание моей сестры. Надеюсь на вас и буду ждать. Верю, что мое желание исполните» — город Гори.

— «Я Нини, 5 дет мне будет 5 марта. Я вынужденная переселенка. Я очень хочу, чтобы Дед Мороз привез мне кухню. Я ждала кухню в прошлом году, но он не привез»- город Гори.

— «Не знаю, есть ли у вас возможность сделать нас счастливыми, но у меня все еще есть надежда, меня зовут Ако, 11 лет. У меня есть брат 4 года и сестра Нанка — 1 год и 6 месяцев, мы социально незащищенные, живем недалеко от оккупационной линии. Что сможете дать нам, мы всему будем рады. Особенно будет рад мой брат увидеть вас. Жду тебя с большой радостью» — и.

— «Меня зовут Анна, 11 лет. Я социально незащищенная, хочу, чтобы Дед Мороз порадовал меня и принес мне планшет. Мама не может купить. У меня есть брат или сестра. У моего брата лейкемия, нам очень трудно, потому что нужны большие деньги на лечение» — село Кицниси.

— «Я Датуна, 8 лет. Я социально незащищенный. Я хочу, чтобы ты принес мне телефон, если сможешь. Потому что у меня сломался компьютер, и я не мог посещать онлайн-уроки. Я тоже хочу учиться, как и мои сверстники» — село Квеши.

Мы исполнили эти новогодние пожелания, но многие другим не смогли и многим другим не сможем еще долго.

Как говорил Илия, страна стоит перед огромным рвом, и достаточно, чтобы нас толкнули, и мы совремся. Однако если Илию беспокоили — неграмотность, недостаток труда, потеря цели, с нами сегодня творится нечто похуже. Мы потеряли друг друга, толкаем друг друга в эту пропасть. Нам и врага не нужно, чтобы толкнул нас, его дело делаем мы и толкаем друг друга.

Чрезмерная зависть и злоба, ненависть и противостояние, краткосрочные планы и еще более недальновидное видение. Вместо этого долгосрочные и безосновательные амбиции.

Все усилия все эти дни и все, что я буду продолжать делать в следующем году и пока я нахожусь на этой должности, поскольку я нахожусь на этой должности только и только для этого, направлены на то, чтобы найти как-то дорогу или дороги друг к другу. Му должны суметь слушанием и беседой, а не враждой – спасти эту страну.

Моя задача такова — найти путь национального согласия для завтрашнего дня страны. Нет, как говорят некоторые, якобы это делается ради освобождения одного какого-нибудь человека — нет. Не для того, чтобы добиться примирения для кого-то или с кем-то — нет.

Это делается для того, чтобы мы могли элементарно выслушивать и договариваться друг с другом по тем вещам, которые построят эту страну, которые не только спасут эту страну, но и позволят нам исполнить желания завтрашним Аннам и другим, и чтобы мы никогда в будущем году и в последующие годы не говорили – «чем вас порадовать?».

Я желаю вам счастливого Нового года, и я желаю этой стране, чтобы мы могли исполнить эти великие желания в этом году – чтобы мы могли выслушивать друг друга, могли делиться мнением друг с другом и я надеюсь на это, потому что в эти дни мы сделали хотя бы один шаг, доказав, что каждый может прийти в этот (президентский) дворец, сесть во дворце и поговорить друг с другом.

Поздравляю с сегодняшним днем!».

