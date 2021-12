США внесли в черный список зарегистрированные в Тбилиси три компании из-за связей с Ираном

Департамент торговли США внес зарегистрированные в Грузии три компании в список тех 37 организаций, которые действуют против интересов внешней политики и национальной безопасности США.

Согласно опубликованному 16 декабря документу, в «черный список» Вашингтона попали зарегистрированные в Грузии компании — Gensis Engineering; ROV Solutions и SAEROS Safety ERO.

Согласно документу, эти компании поставляли в США или стремились поставлять в Иран товары американского производства, которые Тегеран мог использовать для развития своей оборонной промышленности.

Согласно выписке из Публичного реестра Грузии, ООО Rov Solution было зарегистрировано 6 августа 2012 года, согласно последней выписке за 2017 год ее 100% доля принадлежит Левану Котиашвили, а директором является Ираклий Котиашвили. Согласно загруженным в реестр т.н. дежавю файлам, вид деятельности компании — импорт-экспорт.

25 ноября 2013 года была зарегистрирована компания SAEROS Safety ERO, и согласно последней выписке 2017 года ее 100% доля принадлежит Нино Чулакидзе, а директором является Ираклий Котиашвили. Что касается вида деятельности, в документах указано, что «все, что не запрещено законом».

Согласно Грузинскому реестру, ООО Rov Solution и SAEROS Safety ERO зарегистрированы по одному адресу (Тбилиси, район Сабуртало, ул. Пл. Иоселиани N 2, кв. 6). Кроме того, согласно американскому документу, Rov Solution зарегистрирован по адресу в Тбилиси, ул. Ташкентская, N12а.

Согласно документу Департамента торговли США, Gensis Engineering зарегистрирована по тому же адресу — ул. Пл. Иоселиани №2. Однако данных о Gensis Engineering нет Публичном реестре Грузии, что, вероятно, это означает, что она не зарегистрирована в такой форме, как указано в документе США.

В то же время, в том же документе улица Иоселиани также упоминается в качестве адреса SAEROS Safety ERO, и можно предположить, что владельцев Gensis Engineering также следует искать среди владельцев двух других компаний.

Согласно документу Департамента торговли США, ROV Solutions имеет альтернативный адрес в Китае, регион Гонконг, в то время как Gensis Engineering имеет второй адрес в Стамбуле, Турция.

По информации представителя «Европейской Грузии» Георгия Нониашвили, все три компании принадлежат одной семье. По его словам, никакой дополнительной информации о них невозможно найти, что «порождает знаки вопроса». «Важно выяснить, кто на самом деле стоит за этими компаниями, которые поставляли американское оборудование для Сил обороны Ирана», — сказал Нониашвили.

Правительство Грузии пока не делало официальных комментариев по поводу компаний, попавших под санкции США.

Помимо 3 грузинских компаний, США также занесли в черный список 34 компании, зарегистрированные в Китае, 2 — в Турции и 1 — в Малайзии.

