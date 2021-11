Цхинвали и Москва запустили резервные линии электропередачи

Цхинвали и Москва запустили новую резервную линию электропередачи на 110 киловольт, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение Цхинвальского региона. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

Резервная линия электропередачи протяженностью четыре километра, которая берет начало от недавно отремонтированной российской станции «Северный Портал», соединится с энергосистемой Цхинвальского региона через Кавказский хребет.

До сегодняшнего дня регион получал электроэнергию по линии электропередачи напряжением 110 киловольт «Северный портал — Джава», которая часто выходила из строя из-за суровых зимних условий, в результате чего регион оставался без электричества на несколько дней.

Церемония ввода в эксплуатацию резервной ЛЭП прошла 26 ноября на станции «Северный портал». Последний расположен на высоте 2000 метров над уровнем моря, примерно в 2 км от российско-грузинской границы, к северу от Рокского тоннеля.

В мероприятии приняли участие заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, руководитель Управления президента РФ по региональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов и глава Цхинвали Анатолий Бибилов.

Бибилов приветствовал реализацию проекта, назвав его «стратегически важным» для региона.

Власти оккупированного Цхинвальского региона заявляют, что строительство новой линии электропередачи и реконструкция «Северного портала» были частью инвестиционной программы Москвы и обошлись в 1,3 миллиарда российских рублей (17 миллионов долларов США).

Соглашение о подключении энергосистемы Цхинвальского региона к российской энергосистеме через Рокский тоннель по резервной ЛЭП подписали заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак и «посол» Цхинвальского региона в Москве Знаур Гассиев 2 сентября 2020 года.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)