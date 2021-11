США подтверждают поддержку вступления Грузии и Украины в НАТО

В заявлении, опубликованном перед встречей министров иностранных дел НАТО в Риге 29 ноября, Государственный департамент США подчеркнул, что по-прежнему поддерживает решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами Североатлантического союза.

В заявлении говорится, что годовые национальные программы стран подробно описывают путь к членству и что «Грузия и Украина уже являются членами партнерства усиленных возможностей, которое расширяет их совместимость и возможности обучения с союзниками по НАТО».

«Лидеры НАТО по-прежнему привержены политике открытых дверей НАТО, которая открывает путь для любой европейской страны, разделяющей ценности НАТО и выполняющей необходимые обязательства», — говорится в заявлении. «На июньском саммите НАТО мы в очередной раз подтвердили свое единство в этом вопросе», — отмечается там же.

Госдепартамент США также заявил, что «важно, чтобы НАТО продолжала обеспечивать надежность статьи 10 Североатлантического договора», которая позволяет сторонам по единодушному согласию предлагать любой европейской стране присоединиться к договору.

