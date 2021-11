Георгий Квирикашвили критикует власть за распространение видео Саакашвили и обращение с ним

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подверг критике членов бывшей своей команды за обращение с обращение с экс-президентом Михаилом Саакашвили и распространение видеозаписей, отражающих его перевод из Руставской тюрьмы в тюремную больницу в Глдани.

По его словам, трансляция в открытом эфире оскорбляющих достоинство бывшего президента «видеоматериалов, особенно начавшийся гогот на российских телеканалах, является оскорблением для каждого грузина и наносит ущерб как стране, так и власти».

По словам Георгия Квирикашвили, «саркастические насмешки» над находящимся в заключении человеком «несовместимы с грузинскими и кавказскими обычаями в целом».

Он также подчеркнул, что медицинская помощь Михаилу Саакашвили должна быть предоставлено государством по тем стандартам, которого требуют его лечащие врачи. «Это, в первую очередь, вопрос достоинства власти Грузинской мечты, и потом страны», — добавил он.

«Как бы мы не оценивали лично Михаила Саакашвили и его политическое наследие, он все равно остается бывшим президентом Грузии», — сказал бывший премьер-министр.

Георгий Квирикашвили также коснулся обвинений против Михаила Саакашвили и уже вынесенных ему обвинительных приговоров, заявив, что вердикты были вынесены не только грузинским правосудием, но и Европейским судом по правам человека в Страсбурге. Он также негативно оценил период президентства Михаила Саакашвили и то, что тогда власти «не смогли предотвратить российскую оккупацию страны».

