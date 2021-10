На фоне замешательства в связи с сообщениями по поводу возвращения в страну бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили действующий президент Саломе Зурабишвили говорит о важности предотвращения беспорядков.

Президент Зурабишвили подвергла критике и оппозицию, и власти за то, что они не смогли сохранить спокойствие перед выборами. Однако в заявлении она не упоминала о сообщениях о возвращении Саакашвили.

«Правда это или ложь, этот вопрос сам по себе разрушает предвыборную среду, спокойствие и напрягает и без того напряженное и уставшее общество, порождает предпосылки для еще большей поляризации», — сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Те, кто тиражирует и спекулирует на эту тему, выходит, что они не думают о стране или честных выборах, а делают ставку, как было ими сказано, на 3 октября, на выход на улицу или на дестабилизацию. Граждан словом призывают к мирным выборам, а действиями реально порождают подозрения, что вместо выборов ведутся другие приготовления», — добавила Зурабишвили, которая вероятно имела в виду Единое национальное движение.

Президент также подвергла критике деятельность властей Грузии. Касательно пресс-конференций Грузинская мечты, на которых опровергли сообщения о приезде Саакашвили в страну, Зурабишвили заявила, что «комментарии должны исходить сегодня не от партии, а от государственных ведомств, которые обязаны доказывать обществу ложь и правду».

«Насмешки и издевки — это не ответ, когда кое-кто ставит под сомнение эффективность государственных структур в стране», — добавила она. По словам президента, власти обязаны предотвращать попытки дестабилизации, предотвращать поляризацию и обеспечивать «мирную и свободную избирательную среду».

Отметив, что «время противостояния прошло», президент заявила, что поддерживает граждан, «не где-нибудь на улице или площади, а на стороне конституционного порядка и мирного будущего. Я призываю всех взять на себя ответственность».

После множества обещаний о приезде в Грузию, Саакашвили сегодня утром написал на своей странице в Facebook, что он прибыл в страну. Позже он опубликовал видео, которое предположительно было снято в Батуми. В МВД информацию не подтвердили и заявили, что бывший президент не пересекал границу.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)