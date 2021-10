Промежуточный доклад «Международной прозрачности» о финансировании избирательной кампании

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» (TIG) 30 сентября опубликовала промежуточный доклад о финансировании избирательной кампании, согласно которому по общим доходам, а также по расходам финансы Грузинской мечты почти в 2,5 раза выше, чем у остальных 12 партий.

В рамках исследования, которое охватывает период со 2 августа по 12 сентября, организация отобрала 13 избирательных субъектов, которые финансируются из государственного бюджета или которые получили пожертвования в течение года не менее 100 000 лари.

Согласно докладу, 70% общих доходов и расходов приходится на правящую партию, что «свидетельствует о крайне неравном распределении финансов между партиями».

«Как и в случае с другими выборами, на этот раз по-прежнему актуальными были предполагаемые случаи политической коррупции и отсутствие адекватной реакции на них», — говорится в докладе. Юридические лица-доноры правящей партии и аффилированные с отдельными донорами – физическими лицами компании выиграли государственные тендеры на общую сумму около 122,2 млн лари в 2021 году и получили упрощенные договоры о государственных закупках на сумму 4,5 млн лари.

В организации отметили, что эти компании и связанные с мними прямо или косвенно доноры за тот же период пожертвовали около 2 млн лари в пользу Грузинской мечты.

Доходы, полученные сторонами

За отчетный период политические партии в сумме получили доходы в размере 11,9 млн лари. 79% этой суммы составляют частные пожертвования, 17% — государственное финансирование, 4% — кредиты.

Грузинская мечта получила наибольшую долю частных пожертвований в размере 7,8 млн лари (84%). Затем идет партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария с 757 811 лари, на третьем месте — Национальное движение с 543 182 лари.

Партия Лело получила 104 000 лари в качестве пожертвования; Европейская Грузия — 74 300 лари; Альянс патриотов — 34 400 лари; Третья сила — 22 500 лари; Лейбористская партия — 200 лари.

Несколько партий вообще не получили пожертвований в течение отчетного периода, в том числе Граждане, Закон и право, Гирчи, Прогресс и свобода и Европейские демократы.

Расходы партий

За отчетный период 13 партий израсходовали 10,9 млн лари. На вершине списка по-прежнему правящая партия с 7,6 млн лари. Далее следуют – «Лело за Грузию» и «за Грузию» с 796 369 и 703 694 лари.

На четвертом месте Национальное движение с 521 304 лари. За ним последует Гирчи с 454 330 лари; Европейская Грузия — 330 962 лари; Граждане — 213 404 лари; Альянс патриотов — 125 947 лари и Третья сила — 103 431 лари.

Расходы на рекламу

Всего за отчетный период избирательные субъекты потратили на рекламу 6 705 488 лари. Расходы на аренду, офис и зарплаты сотрудников составили 1,6 млн лари, что составляет 15% от общих затрат, а доля заработной платы составила 3%.

Грузинская мечта потратила на рекламу 5,3 млн лари, что почти в 10 раз больше, чем у следующей по очередности партии. Лело потратила на рекламу 539 321 лари, а партия Георгия Гахария — 336 566 лари.

Далее следуют: Граждане — 190 879 лари; Гирчи — 124 741 лари и Европейская Грузия — 72 498 лари.

Национальное движение потратило на рекламу 65 950 лари; Третья сила — 37 626 лари; Альянс патриотов — 34 262 лари; Европейские демократы – 4 380 лари, Лейбористская партия — 200 лари.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)