Грузия осуждает выборы в Госдуму России в Абхазии и Цхинвали

МИД Грузии 20 сентября осудил проведение выборов в Государственную Думу России в оккупированных регионах Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия и незаконное открытие до 20 избирательных участков в этих регионах.

Министерство назвало этот шаг «еще одним деструктивным действием Москвы» против суверенитета и территориальной целостности Грузии, который грубо нарушает основополагающие нормы международного права, Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт.

По заявлению МИД Грузии, тот факт, что население оккупированных регионов Грузии избирает в Государственную Думу России — наряду с российскими партиями – также и мажоритарных депутатов в Воронежской, Ленинградской, Самарской областях и Забайкальском крае, «четко указывает на текущий процесс де-факто аннексии региона Абхазия и Цхинвальского региона».

Как отмечает Министерство иностранных дел, Российская Федерация осуществляет незаконную выдачу паспортов в Абхазии и Цхинвальском регионе с начала 2000-х годов и продолжает оккупировать и эффективно контролировать эти регионы, в связи с чем сотни тысяч ВПЛ и беженцев лишены возможности вернуться домой.

«Проведение любых выборов на местах незаконно, тем более для формирования законодательного органа оккупирующего государства, и это не приведет к каким-либо правовым результатам», — заявил МИД Грузии.

Для выборов в Государственную Думу РФ было открыто 9 избирательных участков в Абхазии и 10 — в Цхинвальском регионе. В голосовании могли участвовать российские солдаты-оккупанты и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. На выборах проголосовали абхазский «президент» Аслан Бжания и цхинвальский лидер Анатолий Бибилов.

