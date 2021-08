С начала войны в Абхазии прошло 29 лет

По случаю 29-й годовщины начала боевых действий в Абхазии представители властей Грузии возложили венки к Мемориалу героям, погибшим в борьбе за единство страны 14 августа в Тбилиси.

В церемонии участвовали государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани, заместитель министра обороны Григол Гиоргадзе и председатель правительства Автономной Республики Абхазия Руслан Абашидзе.

«14 августа — самый тяжелый день для каждого из нас, для Грузии в целом, для сотен тысяч беженцев и внутренне перемещенных лиц, но особенно для тех, кто потерял членов семьи и близких в борьбе за единство Грузии», — заявила Теа Ахвледиани журналистам.

По ее словам, «это общая боль, общая трагедия абхазов и грузин, которую мы обязательно должны преодолеть силой мира, путем примирения, восстановления доверия, чтобы такая трагедия никогда не повторилась».

Председатель правительства Автономной Республики Абхазия Руслан Абашидзе отметил, что и абхазское, и грузинское общество наконец придут к выводу, что трагические события 29-летней давности обернулись общим поражением. Он выразил надежду, что с помощью политики мира и поддержки международных партнеров «мы добьемся объединения, деоккупации» нашей страны.

Абашидзе также заявил, что «эффективный контроль» над территорией Абхазии осуществляется Российской Федерацией, и что этнические грузины подвергаются дискриминации в Абхазии. По его словам, в Абхазии нарушаются не только права этнических грузин, но и целенаправленно проводится политика ассимиляции общества.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который посетил сегодня регион Кахети, чтобы представить кандидатов в мэры от Грузинской мечты, опубликовал заявление в Facebook, в котором он отметил, что 29 лет назад, «в этот день началось одно из самых драматических событий в истории Грузии – война в Абхазии».

«По обе стороны линии фронта стояли граждане нашей страны», — сказал премьер, выразив соболезнования семьям погибших.

По его словам, «историческая справедливость будет восстановлена, и Грузия обязательно объединится» и «вместе с абхазскими и осетинскими братьями мы создадим сильное, развитое государство».

14 августа 1992 года правительство Грузии направило войска в Автономную Республику Абхазия для защиты абхазского участка российско-грузинской железной дороги. Однако в сентябре 1993 года правительственные войска были вынуждены покинуть регион. По существующей информации, в ходе 13-месячного вооруженного конфликта погибло 12 000 человек.

