12 августа Грузия отметила 900-летие победы в битве при Дидгори, за которой последовало взятие Тбилиси грузинами и освобождение столицы от многолетнего арабского владычества.

Битва произошла в 1921 году, в 40 км от Тбилиси, в долине Дидгори, когда грузинская армия под командованием Давида IV Агмашенебели (Строителя) разгромила армию тюрк-сельджуков во главе с Ильхазом, турецким главнокомандующим из династии Артукидов и правителам города Мардин.

«Восхищение от Дидгори часто мешает нам полностью осознать реформы Давида Агмашенебели», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге в связи с днем Дидгороба, добавив: «нам сложно увидеть за пределами великой военной победы более масштабные битвы и победы общественного значения, что изначально создавало Грузию».

«Давид Агмашенебели создал современное государство с современными структурами и современной армией, внедрил в государство христианские и универсальные ценности, с котрыми при пришли до наших дней – толерантность, как фундамент силы грузинского государства и достижение его цивилизации», — сказала президент.

«Сегодня мы должны переосмыслить эту традицию толерантности по-новому, в современной Грузии мы должны создать гарантию свободного и защищенного общества для всех. Как и Давид (Агмашенебели), образованию и культуре мы должны придать фундаментальное значение в государстве», — добавила она.

По ее словам, «900 лет назад в Дидгори была битва, в которой Грузия вместе с народами Кавказа вышла победителем, независимо от религиозной и национальной символики. Это не только основа национальной гордости, но и путь нашего кавказского будущего».

Президент также подчеркнула, что сегодня наш Дидгори проходит в борьбе с пандемией, и призвала Православную Церковь «сыграть свою и чрезвычайно важную роль в этой борьбе за выживание».

«Сегодня вся Грузия отмечает годовщину величайшей даты в своей истории», — сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили, отметив, что «в то же время это пример одного из самых поразительных военно-стратегических успехов в мировой истории».

По словам премьер-министра, «Дидгороба — это символ борьбы за независимость и свободу нашей страны, единства и силы, самопожертвования стране». «Сегодня живой пример битвы при Дидгори учит нас, что единство — это величайшая сила», — сказал глава правительства.

В связи с торжественным днем ​​Министерство обороны провело несколько масштабных торжественных мероприятий с участием Сил обороны и артистов. Прошло также и награждение военнослужащих.

11 августа Министерство культуры, спорта и по делам молодежи Грузии объявило конкурс на съемки полнометражного художественного фильма о деятельности Давида Агмашенебели по случаю 900-летия победы в битве при Дидгори.

