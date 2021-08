МИД Грузии представил свой 10-летний план

Министр иностранных дел и вице-премьер Грузии Давид Залкалиани 9 августа представил 10-летний план внешней политики страны.

План под названием «Внешняя политика, ориентированная на западные ценности и интересы страны: 10-летнее видение — 10 целей», охватывает такие вопросы, как деоккупация страны, европейские и евроатлантические устремления, двусторонние отношения, региональное сотрудничество, отношения с Россией и другие вопросы внешней политики.

«Основная цель, определяющая нашу деятельность — укрепление суверенитета и территориальной целостности Грузии и восстановление исторического выбора грузинского народа, который закреплен в Конституции Грузии – вступление в ЕС и Североатлантический альянс», — заявил министр иностранных дел.

Во время презентации плана Давид Залкалиани акцентировал внимание на российской агрессии в Грузию в 2008 году, а также на вызовах в Абхазии и Цхинвальском регионе в результате российской оккупации.

«Совершенно неприемлемо и немыслимо, что в 21 веке оккупационная сила строит нам Берлинскую стену в центре Грузии, в восточной части Европы», — сказал Давид Залкалиани, добавив, что «власти страны не жалеют усилий для того, чтобы при поддержке активной вовлеченности международного содружества произошла деоккупация территорий Грузии, мирное урегулирование конфликта, примирение обществ, разделенных оккупационными линиями, и объединение страны».

На ближайшие 10 лет МИД Грузии планирует достичь следующих 10 основных целей:

К 2030 году должен начаться процесс деоккупации страны, и его ход должен стать необратимым. Необходимо добиться ощутимого прогресса по направлению укрепления суверенитета Грузии и восстановления ее территориальной целостности;

В 2024 году должна быть подана заявка на членство в ЕС, а затем, к 2030 году, получение статуса кандидата в члены, начать переговоры с ЕС о вступлении по направлению переноса законодательства ЕС в законодательство Грузии;

Обеспечить окончательное членство Грузии в НАТО в соответствии с планом, разработанным с альянсом;

Перенесение двусторонних отношений на высоком уровне с дружественными странами на стратегические форматы, что значительно будет содействовать представлению функции страны западным партнерам и лоббированию с их стороны вступления в европейские и евроатлантические структуры;

На основе прочного стратегического партнерства между США и Грузией в течение 10 лет между странами должен быть сформирован всеобъемлющий альянс — союзнические отношения с усиленными военно-политическими и торгово-экономическими компонентами;

Путем проведения сбалансированной, ориентированной на партнерство и взаимовыгодной региональной политики Южный Кавказ должен стать пространством для сотрудничества, добрососедства и динамичного развития;

Необходимо создать возможность нормализации политических отношений с Россией, придерживаясь принципа деоккупации и территориальной целостности Грузии и запустить реальный процесс урегулирования конфликта;

Запустить диалог о связности с ЕС, и в результате через 10 лет Грузия станет лидером в регионе в этом отношении с функцией соединения Востока и Запада;

Увеличение инвестиционных возможностей и иностранных инвестиций за счет активной экономической дипломатии, эффективной реализации национальных, региональных и международных транспортных, энергетических и инвестиционных проектов; Обеспечение льготных условий экспорта для грузинской продукции и диверсифицированных экспортных рынков;

К 2030 году у Грузии должна быть сильная диаспора с сильными грузинскими культурными и образовательными центрами за рубежом.

