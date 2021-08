Патриарх ГПЦ просит премьер-министра вернуть икону Анчисхати Церкви

В письме, направленном премьер-министру Ираклию Гарибашвили и министру культуры Теи Цулукиани, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия второй просит вернуть Православной Церкви икону Анчисхати (икона Анча), которая хранится в Музее искусства Грузии.

По словам Патриарха, инициативная группа по возвращению иконы Анчисхати «провела большую работу, в результате которой немецкая компания с использованием высокотехнологичного оборудования изготовила и установила киот в церкви Анчисхати, чтобы поместить там икону».

«Мы надеемся, что совместными усилиями сможем обеспечить ее защиту, что может стать примером взаимного сотрудничества государства и Церкви», — говорится в письме.

Патриарх также подчеркнул, что в этом году исполняется 1500 лет со дня возведения храма, и «выданное вами разрешение на размещение иконы в церкви будет величайшим подарком, связанным с юбилеем».

Церковь уже много лет просит возвращения иконы Анчисхати. Примечательно, однако, что это письмо Католикоса-Патриарха совпало с жаркими спорами о будущем Музея искусств и его исторического здания, а также предвыборной лихорадкой накануне местных выборов, назначенных на 2 октября.

Контекст

Сделанные Министерством культуры ранее расплывчатые заявления о том, что реставрация части здания Музея искусств «нерентабельна», а также его планы по эвакуации экспонатов вызвали у некоторых кругов общественности вопросы о судьбе музея, его здания, построенного в 1830 году, и хранящейся там важнейшей сокровищницы.

Искусствовед Тамар Амашукели заявила телекомпании «Формула», что «единственный интерес, который я сейчас вижу, это сделка между государством и Патриархией, и есть сильные подозрения, что часть Золотого фонда, которая носит духовный характер, перейдет Патриархии». Амашукели считает, что Патриархия не располагает соответствующими ресурсами для защиты культурного наследия подобной важности.

Выступая на брифинге 3 августа, министр культуры Теа Цулукиани заявила, что экспонаты будут возвращены в музей, как только будут завершены реставрационные работы. Она также добавила, что министерство рассматривает два места возле здания музея для временного размещения экспонатов.

Вчера министр встретилась с представителем Патриархии, где стороны обсудили «Золотой фонд», хранящийся в Музее искусств.

Согласно христианским источникам, икона Анчисхати — это «нерукописная икона» Христа. По мнению искусствоведов, икона является средневековым образцом. В средние века икона хранилась в исторической части Грузинского царства, в Кларджети (современная Турция), в епархии Анча. Позже, в 17 веке, после завоевания этих территорий османами, икона была перенесена в Тбилиси. С тех пор она хранилась в церкви имени Анчисхати, пока в первые советские годы не был передан Национальному музею искусств.

