Джеймс Аппатурай встретился с политическими лидерами Грузии

Джеймс Аппатурай посетил Грузию в качестве специального представителя генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии последний раз. В ходе визита Аппатурай встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, председателем Парламента Кахой Кучава и представителями оппозиции. Сотрудничество НАТО и Грузии в области безопасности в Черноморском регионе было одной из основных тем обсуждения сторон.

2 июля президент Саломе Зурабишвили наградила специального представителя генерального секретаря НАТО орденом «Золотого руна», который предназначен для международных друзей Грузии. По словам президента, работа, проделанная Джеймсом Аппатурай на протяжении многих лет, «помогает нам увидеть четкий путь к евроатлантической интеграции, а значит, Джеймс действительно заслужил эту награду».

На церемонии награждения Джеймс Аппатурай заявил, что за десять лет своей деятельности на посту он стал свидетелем «конкретных и существенных шагов, предпринятых Грузией на пути к членству в НАТО и к НАТО». «Я верю, что дом Грузии с нами, что вы — часть нашей семьи НАТО, а мы — вашей».

"This is the greatest award I have ever received," says @JamesAppathurai after being awarded the Order of the Golden Fleece by President @Zourabichvili_S. pic.twitter.com/02xyhhzzPn — Orbeliani Presidential Palace (@OrbelianiPalace) July 2, 2021

Во время встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили 2 июля стороны обсудили, среди прочего, обновленный Существенный пакет НАТО-Грузия, визит Военного комитета НАТО в Грузию, запланированный на сентябрь, и сотрудничество в сфере безопасности в Черноморском регионе.

В Парламенте Грузии Джеймс Аппатурай встретился со спикером Парламента Кахой Кучава, а также с депутатами Грузинской мечты и оппозиции. Перед встречей спецпредставитель генерального секретаря НАТО сообщил СМИ, что международное сообщество будет внимательно следить за текущими политическими процессами в Грузии. Он также подчеркнул необходимость сокращения политической поляризации, проведения реформ в соответствии с Соглашением от 19 апреля, а также обеспечения эффективного функционирования Парламента и правительства.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)