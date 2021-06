Сухуми внес изменения в закон о декларировании доходов

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания подписал закон о внесении изменений к закону о декларировании доходов и имущества, согласно которому, вместо термина «государственные служащие» в названии закона было записано «должностные лица» и уточнен список должностных лиц, ответственных за заполнение имущественных деклараций..

Первоначальный «закон» о декларировании имущества был принят в феврале 2020 года, но в него входило положение о том, что «закон» вступит в силу только после утверждения «Кодекса государственных служащих».

С удалением термина «государственных служащих» из списка «Закон о декларировании имущества» больше не будет зависеть от принятия «Закона о государственной службе», — пояснил абхазский «депутат» Гиви Кварчия.

Принятию решения предшествовал призыв антикоррупционной инициативной группы к абхазским «депутатам» установить точную дату вступления в силу закона о декларировании имущества.

Изменения вступят в силу 1 июля 2021 года.

