В отмене визита российского спортсмена в Абхазию обвиняют Грузию и США

Визит российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова в оккупированную Абхазию был отменен после того, как США и Грузия пригрозили ему санкциями. Об этом сообщает абхазское информационное агентство «Апсныпресс». Нурмагомедов планировал провести мастер-класс для местных молодых спортсменов и встретиться с лидерами Абхазии.

«Апсныпресс» сообщил 29 мая со ссылкой на слова менеджера Нурмагомедова Ризвана Магомедова, что запланированный на 1 июня визит был отменен в связи с санкционным давлением со стороны США и Грузии, и что ему угрожали отказом в визе в США. Менеджер также отметил, что Нурмагомедову также угрожали ограничением спортивных занятий в Абсолютном боевом чемпионате (UFC) и расторжением контрактов с США.

После этих сообщений группа ветеранов войны в Абхазии «Аруаа» призвала «братские народы Северного Кавказа, в особенности спортсменов, всех людей доброй воли во всем мире», подать свой голос «против цинизма и мракобесия творимого тбилисским режимом и против тех, кто идёт у них на поводу».

Закон Грузии об оккупированных территориях, который был принят Парламентом Грузии в 2008 году, запрещает въезд в оккупированные Россией Абхазию и Цхинвальский регион без официального разрешения Тбилиси. Согласно этому закону, Грузия имела право на законных основаниях обратиться к США, как к стране-работодателя Нурмагомедова, с целью установления соответствующих ограничений российскому спортсмену.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)