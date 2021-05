Патриарх Антиохийский принял абхазского лидера в Дамаске

18 мая Патриарх Антиохийской Православной Церкви Иоанн X принял абхазского лидера Аслана Бжания в своей резиденции в Дамаске.

По сообщению Антиохийского Патриархата, Бжания и абхазская делегация также посетили Мариамитский собор в Дамаске, где абхазский лидер зажег свечу «за мир и процветание двух стран». При этом в заявлении Антиохийского Патриархата Бжания именуется «президентом Республики Абхазия».

Власти Сирии во гладе с Башаром Асадом признали независимость оккупированной абхазии в 2018 году, но Антиохийский Патриархат, как и все другие Православные Церкви, официально считает Абхазию канонической территорией Грузинской Православной Церкви — Цхум-Абхазской епархией.

Руководитель Службы по связям с общественностью Патриархии ГПЦ Андриа Джагмаидзе на сегодняшнем брифинге назвал прием абхазской делегации Патриархом Антиохийской Православной Церкви «странным фактом» и «негативным событием». «Однако… необходима определенная коммуникация, необходимо уточнить детали», — добавил он.

