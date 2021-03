Полиция предотвратила задержание гражданина Грузии у линии оккупации Цхинвали

Служба государственной безопасности Грузии сообщила «Civil Georgia» 7 марта, что полиция «предотвратила» попытку «незаконного задержания» гражданина Грузии вдоль линии оккупации Цхинвальского региона у села Хурвалети.

Служба госбезопасности Грузии не подтвердила распространившиеся сообщения о задержании грузинскими правоохранителями двух российских т.н. «пограничников».

Радио Свобода сообщала со ссылкой на анонимный источник, что сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали двух военнослужащих российских оккупационных сил, когда они перешли вглубь на контролируемую Грузией территорию на 500 метров, и попытались произвольно задержать местного тракториста, который вспахивал землю.

Инцидент предшествовал 52-му раунду Женевских международных дискуссий, который запланирован на 23-24 марта.

Смешанное грузино-осетинское село Хурвалети в Горийском муниципалитете с трех сторон окружено территорией оккупированного Цхинвальского региона. Село особенно пострадало в результате т.н. «бордеризации». По информации Аппарата народного защитника Грузии, после августовской войны 2008 года под контролем российских сил оказались около 36 гектаров сельскохозяйственных земель и пастбищ, а также сельское кладбище и несколько семейных хозяйств.

