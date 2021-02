В оккупированной Абхазии растет недовольство в связи с «делом врачей»

В оккупированной Абхазии растет недовольство после того, как 10 февраля «прокуратура и спецназ» региона вторглись в республиканскую больницу в рамках возобновленного уголовного расследования, которое было начато против главврача больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба по делу о предполагаемой растрате 2,87 млн российских рублей.

Эти действия побудили 235 врачей направить 13 февраля открытое письмо абхазскому лидеру Аслану Бжания и «спикеру парламента» Валерию Кварчия, в котором выразили недовольство и отметили, что спецоперация, в которой были привлечены полицейские собаки и правоохранители в масках, «прокуратура» нарушила этические нормы.

Врачи заявили, что «ОМОН» действовал так, как будто собирался задержать особо опасных преступников или террористов. По их словам, в результате «агрессивной операции» у Воуба случился «сердечный приступ». Врачи отметили, что правоохранители не представили протокола обыска от «суда».

15 февраля абхазский «парламент» обсудил обращение врачей и возможные нарушения в ходе следственной операции.

На слушаниях «главный прокурор» Абхазии Адгур Агрба сказал, что Воуба изначально отказался сотрудничать со следствием и что полиция была вынуждена обыскивать кабинеты врачей без протокола об обыске, чтобы предотвратить возможное уничтожение улик. «Прокуратура» также опровергла утверждения о том, что ОМОН планировал арестовать врачей.

По заявлению «прокуратуры», два врача подписали договор с бизнесменом Асланом Цкуа, по которому ему бесплатно выдавались реагенты за счет бюджета больницы, которые впоследствии были незаконно использованы для оказания платных лабораторных услуг. Прокуратура также заявила, что изначально она хотела наложить административное наказание на врачей через «Министерство здравоохранения», но министерство не смогло обеспечить возмещение ущерба врачами. В результате дополнительного расследования «прокуратура» нашла достаточно улик для возобновления уголовного дела. Тем не менее сухумский «суд» отказался от избрания предварительного заключения для единственного задержанного по делу Аслану Цкуа, заключив, что «прокуратура» не представила достаточных доказательств. 19 февраля «Сухумский городской суд» отклонил ходатайство стороны защиты и поддепржал продолжение следствия.

Оппозиция подвергла критике «прокуратуру» за неэтичную операцию и обвинила власть в маскировке дела под ложную борьбу с коррупцией. По мнению оппозиции, реальные дела о коррупции остаются не расследованными.

Партия «Амцахара», председателем которой является начальник Администрации Аслана Бжания Алхас Квициния, призвала абхазских «депутатов» не вмешиваться в работу прокуратуры. По мнению партии, принцип законности и равноправия должен соблюдаться даже в отношении «уважаемых граждан».

