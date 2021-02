Сенаторы США: Грузинский народ заслуживает верховенства закона, независимой судебной власти

Лидер меньшинства в Комитете сената США по внешним отношениям, сенатор-республиканец Джим Риш и председатель Подкомитета по европейской и региональной безопасности Джин Шахин заявили 19 февраля на фоне политического кризиса в Грузии, что «грузинский народ заслуживает верховенства закона, демократии, честной и независимой судебной системы».

«В прошедшие годы мы неоднократно поднимали вопрос о политических преследованиях на встречах с официальными лицами Грузии», — заявили сенаторы, добавив: «Хотя мы довольны отменой (приказа) задержания лидера оппозиции Ники Мелия, такое политическое преследование и задержание никогда не должно иметь места».

Сенаторы также призвали правящую партию Грузинская мечта и оппозицию возобновить диалог, подчеркнув, что этим диалогом стороны должны способствовать деэскалации политической ситуации.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)