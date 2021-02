Fitch оставила кредитный рейтинг Грузии без изменений на уровне BB

Рейтинговая компания Fitch Ratings оставила кредитный рейтинг Грузии без изменений на уровне BB (стабильный), с негативной перспективой на том фоне, когда пандемия коронавируса вызывает резкий спад в небольшой и открытой экономике страны, в значительной степени зависящей от туризма.

Рейтинговое агентство заявило 12 февраля, что «последовательная и заслуживающая доверия» политика, проводимая в Грузии, обеспечит стране относительную устойчивость к шокам.

Fitch выражает надежду, что правительство Грузии начнет фискальную консолидацию с 2022 года, поскольку государственный долг страны увеличился на 20% с 2019 по 2020 год и достиг 60,4% ВВП страны.

Согласно прогнозу рейтинговой компании, экономика Грузии вырастет на 4,3% в 2021 году и на 5,8% в 2022 году.

«Состояние туристического сектора препятствует восстановлению экономики, и мы надеемся, что 30% -ный доход (от туристического сектора) в 2019 году увеличится до 80% в 2022 году», – заявили в компании.

Грузия сохранила этот рейтинг с негативной перспективой во второй раз после того, как кредитная компания в апреле 2020 года изменила прогноз со «стабильного» на «негативный». Тогда компания отметила, что обновленный рейтинг отражает влияние пандемии коронавируса на Грузию.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)