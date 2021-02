За самоубийством предположительно изнасилованной несовершеннолетней последовали обвинения в адрес властей

Местные НПО, в том числе феминистские группы, начали говорить о несостоятельности системы после того, как в Аджарии покончила жизнь самоубийством 14-летняя девушка, которая предположительно стала жертвой изнасилования.

23-летний подозреваемый был задержан полицией только после трагической гибели подростка, а прокуратура предъявила ему обвинения вчера по обвинению в установлении сексуальной связи дважды с лицом, не достигшим 16 летнего возраста, и по факту доведения до самоубийства, что предусматривает в качестве меры наказания лишение свободы от 7 до 9 лет.

Активисты и адвокат семьи заявили, что государственные институты, в том числе полиция, органы социального защиты и прокуратура, не смогли своевременно решить проблему. Семья жертвы заявила, что у полиции была информация о двух преступлениях сексуального характера. По их словам, ответы медицинской экспертизы задержались на два месяца, в течение которых подозреваемый находился на свободе.

Мать умершей, которая находилась в эмиграции и вернулась в Грузию после смерти дочери, отметила, что с ее дочерью жестоко обращались ее собственные дяди. В частности, узнав о произошедшем, они избили жертву и оставили ее с полученными тяжелыми повреждениями.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также откликнулась на трагедию и осудила насилие, а народный защитник пообещал, что Аппарат омбудсмена изучит ответственность каждого государственного ведомства по направлению возможного запоздалого и неэффективного реагирования.

Защитники прав женщин заявили, что планируют начать 100-дневную кампанию и в процессе борьбы с сексуальным насилием потребуют реализации системных реформ. По словам активистов, в законодательстве главным определением изнасилования должно стать отсутствие четко выраженного «согласия» со стороны жертвы. Они призывают к увеличению числа социальных работников и психологов, а также к созданию в прокуратуре специального отдела по расследованию случаев сексуального насилия.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)