После принятия ЕСПЧ решения пятерым лицам были предъявлены обвинения по факту пыток

Прокуратура Грузии вслед за решением Европейского суда по правам человека по делу Лаши Аркания 1 февраля задержала трех бывших сотрудников Министерства внутренних дел по обвинению в пытках и превышении служебных полномочий с насилием, а также в умышленном незаконном задержании и фальсификации доказательств, а в отношении двух других лиц начала уголовное преследование заочно.

25 июня 2020 года по делу «Аркания против Грузии» Европейский суд по правам человека постановил, что Лаша Аркания стал жертвой жестокого обращению со стороны полиции во время его незаконного задержания, и что власти Грузии не провели эффективного расследования по произошедшему.

По информации прокуратуры, в июне 2011 года бывшими сотрудниками МВД был незаконно задержан и подвергнут пыткам Лаша Аркания, житель Цаленджихинского района, от которого требовали разглашения местонахождения лица, разыскиваемого региональной полицией Самегрело-Земо Сванети.

По данным следственного ведомства, после того, как сотрудники МВД не смогли получить нужную информацию путем принуждения, они представили задержанному фальсифицированный протокол личного обыска, согласно которому, якобы при его обыске были изъяты незаконно приобретенное наркотическое средство «героин», автомат Калашникова модели «АК» и 19 боевых патронов. Позже подозреваемые вынудили незаконно задержанного под угрозой физического насилия и изнасилования дубинкой признаться якобы в совершенном преступлении.

